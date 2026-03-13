HLV Kim Sang-sik chốt đội hình đấu Trung Quốc, Thái Lan: Người hùng hạ Hàn Quốc được gọi tên

Danh sách đội tuyển U23 Việt Nam hội quân tháng 3/2026 chứng kiến sự thay đổi lớn so với đội hình vừa giành HCĐ giải U23 châu Á 2026. Với mục tiêu dài hạn, HLV Kim Sang-sik đã quyết định chỉ gọi tên những cầu thủ thuộc độ tuổi U21. Chỉ có 5 cái tên từng dự giải U23 châu Á 2026 còn góp mặt trong danh sách bao gồm: Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Công Phương và Lê Văn Thuận.

Danh sách 30 cầu thủ được triệu tập cho thấy sự tiếp nối rõ nét của lớp cầu thủ trưởng thành từ các đội tuyển trẻ U19, U20, U23 Việt Nam. Ngoài 5 cái tên nói trên, một số cầu thủ khác đã khá quen thuộc với người hâm mộ qua các giải đấu như: Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Thái Bá Đạt, Trần Thành Trung. Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều gương mặt mới như Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Trần Hải Anh (Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Sơn (Bắc Ninh), Tạ Xuân Trường (TTTT II Ninh Bình), Vũ Quốc Anh (Hải Phòng).

Thủ môn Cao Văn Bình trở lại với đội tuyển U23 Việt Nam

Đây là đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam kể từ sau VCK U23 châu Á 2026 và cũng trùng với đợt tập trung FIFA Days tháng 3/2026 của đội tuyển quốc gia. Do vậy, trợ lý HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được HLV trưởng Kim Sang-sik tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vị Quyền HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam. Trong thời gian qua, HLV Đinh Hồng Vinh cũng chính là người đồng hành xuyên suốt cùng các đội tuyển trẻ U22/U23 Việt Nam trong các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế thời gian qua, đóng góp quan trọng vào những kết quả tích cực của U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Dự kiến ngày 23/3, ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An từ ngày 25/3 đến 31/3.

Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo lịch thi đấu do ban tổ chức công bố, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Triều Tiên vào ngày 25/3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28/3 trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31/3.

Lịch thi đấu Giải CFA Team China – Tây An 2026

(Giờ Việt Nam)

Ngày 25/3/2026

14:00: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên

18:35: U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan

Ngày 28/3/2026

14:00: U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam

18:35: U23 Trung Quốc vs U23 Triều Tiên

Ngày 31/3/2026

14:00: U23 Triều Tiên vs U23 Thái Lan

18:35: U23 Trung Quốc vs U23 Việt Nam