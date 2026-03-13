4 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt bất ngờ được xác nhận "đăng ký hợp lệ"

Ban tổ chức giải VĐQG Malaysia vừa chính thức xác nhận 4 cầu thủ nhập tịch: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel (cùng thuộc CLB Johor Darul Ta'zim) và Gabriel Palmero (Kuching City FC) được đăng ký thi đấu một cách hợp lệ.

Joao Figueiredo từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam

Do đã được cấp quốc tịch Malaysia, cả 4 cầu thủ này đủ điều kiện thi đấu tại các giải quốc nội Malaysia với tư cách nội binh. Dù bị FIFA xác định là nhập tịch mà không có những giấy tờ hợp lệ, nhóm cầu thủ này vẫn đáp ứng các quy định của hệ thống đăng ký cầu thủ tại giải VĐQG Malaysia.

Tuy nhiên, cả 4 cầu thủ nói trên chỉ có thể trở lại thi đấu khi chấp hành xong án phạt treo giò 1 năm đến từ FIFA. Trước mắt, họ sẽ vẫn tập luyện cùng CLB nhằm duy trì thể trạng và cảm giác bóng.

Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Palmero đều đã góp mặt trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Malaysia trước tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2025. Án treo giò quốc tế mà FIFA dành cho 4 cầu thủ này dự kiến hết hạn vào cuối năm 2026.