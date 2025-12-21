HLV Kim Sang-sik: “Chẳng có phép màu nào cả, SEA Games 33 chỉ là sự khởi đầu của U22 Việt Nam”

Theo truyền thông Hàn Quốc, ngày 21/12, HLV Kim Sang-sik đã thông qua công ty đại diện DJ Management để phát biểu về danh hiệu giành HCV SEA Games 33, đồng thời đề cập tới những mục tiêu lớn mà ông muốn chinh phục trong thời gian sắp tới.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, HLV Kim Sang-sik đã giúp bóng đá Việt Nam lập “hat-trick” vô địch, từ AFF Cup với ĐTQG đến giải U23 Đông Nam Á và SEA Games với đội U22. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá đây là “phép màu” nhưng HLV Kim Sang-sik lại khẳng định ông vẫn còn những mục tiêu lớn hơn nhiều.

"Tôi hy vọng chiến thắng này không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu của U22 Việt Nam.

Thay vì ngủ quên trên chiến thắng này, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn nữa cùng các cầu thủ.

Tôi sẽ tiếp tục thử thách bản thân cùng các cầu thủ để bóng đá Việt Nam có thể cạnh tranh hơn trên đấu trường châu Á” – HLV Kim Sang-sik khẳng định.

HLV Kim Sang-sik còn những mục tiêu rất lớn cùng U22 Việt Nam (ảnh: DJ Management)

HLV Kim Sang-sik cũng khẳng định rằng những chức vô địch mà ông vừa mang về cho bóng đá Việt Nam, vốn chẳng phải “phép màu” gì cả mà nó xuất phát từ niềm tin, thứ kim chỉ nam mà ông luôn theo đuổi.

“Không có phép màu nào cả. Mặc dù mỗi giải đấu đòi hỏi những điều khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ thay đổi nguyên tắc tin tưởng và đặt niềm tin vào các cầu thủ.

Với tư cách là một huấn luyện viên, thật vinh dự khi có thể để lại dấu ấn ý nghĩa trong lịch sử bóng đá của một quốc gia. Cuối cùng, bóng đá cũng là để chinh phục khả năng của con người”.

HLV Kim Sang-sik khẳng định thêm rằng trong thời gian tới, ông sẽ quyết tâm đưa U22 Việt Nam chinh phục những giải đấu lớn cấp châu lục, trong đó có Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) tại Nhật Bản.

“Chiến thắng vừa qua không phải là thành quả chỉ đến từ ban huấn luyện mà là thời gian và nỗ lực mà toàn đội đã bỏ ra. Nó thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cầu thủ, sự tin tưởng và tinh thần đồng đội của họ.

Chúng tôi sẽ đối mặt với những thử thách lớn hơn ngoài Đông Nam Á như giải U23 châu Á hay Đại hội thể thao châu Á ở Aichi-Nagoya, Nhật Bản vào năm tới”.

HLV Kim Sang-sik muốn giúp U22 Việt Nam khẳng định tên tuổi của mình ở châu lục.

Theo kế hoạch, sau khi giành HCV SEA Games 33, U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 23/12 tại Hà Nội để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026, tổ chức tại Saudi Arabia.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và U23 Saudi Arabia ngày 12/1.