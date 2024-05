CLB Khánh Hòa thất bại 1-3 trước CLB Công an Hà Nội ở vòng 18 V.League 2023/24 và tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng, bị các đối thủ xếp trên bỏ cách 5 điểm. Trong hoàn cảnh này, huấn luyện viên Trần Trọng Bình hy vọng đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn sẽ trở lại đội bóng như những tin đồn thời gian gần đây.

"Tôi chưa có thông tin chính thức nào về việc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ trở về Khánh Hòa. Tuy nhiên, chúng tôi rất hy vọng, mong chờ điều này sẽ xảy ra để có cơ hội trụ hạng. Kinh nghiệm, năng lực của anh Tuấn rất cần với CLB trong lúc khó khăn. Trước đây, anh Tuấn cũng từng nắm đội Khánh Hòa và giúp đội trụ hạng", HLV Trần Trọng Bình nói.

HLV Trần Trọng Bình hy vọng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ trở về giúp Khánh Hòa trụ hạng.

Trong một số trận đấu gần đây của CLB Khánh Hòa, HLV Hoàng Anh Tuấn xuất hiện trên khán đài. Nhiều nguồn tin cho rằng nhà cầm quân sinh năm 1968 sẽ trở lại giúp đội bóng quê hương vượt khó.

Ngày 10/5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chấp thuận nguyện vọng cá nhân thôi đảm nhiệm công tác dẫn dắt các đội tuyển trẻ quốc gia của HLV Hoàng Anh Tuấn.

HLV Hoàng Anh Tuấn từng có thời gian dẫn dắt CLB Khánh Hòa giai đoạn 2007-2012. HLV đương nhiệm của CLB Khánh Hòa là Trần Trọng Bình cũng từng là học trò của ông Hoàng Anh Tuấn.

HLV Hoàng Anh Tuấn được cho là "phao cứu sinh" của Khánh Hoà.

Sau trận thua 1-3 trước CLB Công an Hà Nội, Khánh Hòa có nguy cơ bị đối thủ xếp trên là Sông Lam Nghệ An nới rộng khoảng cách. Đội bóng phố biển mới giành được 10 điểm sau 18 vòng đấu, kém SLNA 5 điểm nhưng đối thủ này chưa ra sân ở vòng 18.

“Chúng tôi thua bởi lý do chuyên môn. CLB Công an Hà Nội chơi rất tốt ở trận này, từ các cầu thủ nội đến các ngoại binh. CLB Khánh Hòa ngày càng gặp khó trong cuộc chiến trụ hạng. Trận tới gặp CLB Sông Lam Nghệ An sẽ là cuộc so tài quyết định số phận của chúng tôi ở mùa giải này" , HLV Trần Trọng Bình nói.