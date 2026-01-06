HLV Jordan: "U23 Việt Nam thắng chúng tôi nhưng chắc gì đã qua được vòng bảng"

"Rất khó để nói về cục diện bảng A VCK U23 châu Á 2026. Đội nào cũng còn cơ hội. U23 Việt Nam thắng trận này không có nghĩa có thể tiến sâu, còn U23 Jordan thua trận đầu không có nghĩa bị loại ngay lập tức. Vẫn còn quá sớm để trả lời câu hỏi này", HLV Omar Nahji của U23 Jordan nói sau khi đội nhà thua U23 Việt Nam 0-2 vào tối nay (6/1).

HLV Omar Nahji vẫn tự tin vào khả năng giành vé đi tiếp của U23 Jordan.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng U23 Jordan lại sớm phải chịu 2 bàn thua trong hiệp 1. Đó đều là những tình huống đến từ chấm phạt góc. Ở bàn mở tỉ số của U23 Việt Nam, cầu thủ U23 Jordan lóng ngóng để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền.

Tới cuối hiệp 1, pha dàn xếp quá hay của U23 Việt Nam đã đánh bại hàng thủ U23 Jordan, với tình huống chạy chỗ dứt điểm cận thành khôn ngoan của Hiểu Minh.

“Tôi không ngạc nhiên trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. Tôi nói họ đã tiến bộ nhiều, có một số cầu thủ giỏi, nhanh nhẹn, kỹ thuật, có thể tạo khác biệt.

U23 Jordan cố gắng ngăn chặn nguy hiểm, trong đó có tình huống cố định. Thông thường chúng tôi đá tốt, nhưng trận này không như thế. Bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra.

Chúng tôi đã cố gắng phản ứng lại trong hiệp 2, nỗ lực trở lại nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chúc mừng U23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tốt cho 2 trận tiếp theo", HLV Omar Nahji chia sẻ.

U23 Việt Nam ghi bàn từ 2 tình huống cố định.

Ông nói tiếp: "U23 Jordan đã chuẩn bị cho những kịch bản này (chống các tình huống cố định PV), nhưng chúng tôi vẫn phải cải thiện, sửa sai. U23 Jordan không thường thua theo kiểu này ở các trận trước. Sự thật là chúng tôi đã không tập trung tuyệt đối trong trận này. Tình thế này buộc U23 Jordan phải thắng 2 trận còn lại.

Sang hiệp 2, tôi đã thay đổi so với hiệp 1, nói với cầu thủ, sửa chữa vài chi tiết, phản ứng lại và kiểm soát hiệp hai. Lẽ ra chúng tôi đã có thể ghi bàn nhưng chỉ thiếu chính xác ở khâu cuối. Đội có nhiều cơ hội trong vòng cấm, nhưng các cầu thủ thiếu khả năng kết liễu tình huống. Hy vọng toàn đội sẽ khắc phục trận tới".

Đặc biệt, HLV U23 Jordan nhấn mạnh cục diện của bảng A vẫn rất khó lường khi 2 đội còn gặp U23 Ả Rập Xê Út và U23 Kyrgyzstan ở 2 lượt trận tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh:

"Chúng tôi sẽ cùng nhau san sẻ áp lực. Các cầu thủ sẽ luôn nỗ lực hết mình. Dù thua, nhưng toàn đội vẫn giữ hy vọng đi tiếp, chiến đấu giành kết quả tích cực. Trong bóng đá, một kết quả tích cực trận tới có thể thay đổi nhiều thứ", HLV Omar Nahji nhấn mạnh.