Dù ghi nhận thiện chí từ phía Mỹ, HLV Amir Ghalenoei vẫn không giấu nổi sự bức xúc khi Iran tiếp tục chịu những điều kiện chuẩn bị bất lợi tại World Cup 2026.

Trước trận gặp Bỉ ở lượt thứ hai bảng G World Cup 2026 (02h00 ngày 22/6), HLV Amir Ghalenoei của ĐT Iran tiếp tục lên tiếng về những khó khăn mà đội bóng Tây Á đang phải đối mặt. Tuy nhiên, chiến lược gia 63 tuổi cũng bất ngờ gửi lời cảm ơn tới giới chức Mỹ vì những nỗ lực hỗ trợ thời gian gần đây.

Do các hạn chế về đi lại, Iran phải đặt đại bản doanh tại Tijuana (Mexico) và chỉ được di chuyển sang Mỹ sát giờ thi đấu. Điều này khiến quá trình chuẩn bị của đội bóng châu Á bị ảnh hưởng đáng kể. Sau trận hòa New Zealand 2-2 ở ngày ra quân, toàn đội buộc phải quay trở lại Mexico ngay trong đêm thay vì ở lại Los Angeles để hồi phục như kế hoạch thông thường.

HLV Amir Ghalenoei cảm ơn giới chức Mỹ khi làm thủ tục nhập cảnh cho tuyển Iran trước trận gặp Bỉ nhanh chóng hơn song vẫn lo lắng vì nhiều bất cập nghiệt ngã khác.

Chia sẻ trước màn đối đầu với Bỉ, HLV Ghalenoei cho biết Iran chỉ có chưa đầy 16 giờ để chuẩn bị cho trận đấu, ít hơn đáng kể so với khoảng 24 giờ trước trận mở màn. Nhà cầm quân này cho rằng sự chênh lệch về điều kiện thi đấu đang tạo ra bất lợi lớn cho đại diện châu Á.

“Chúng tôi là đội chịu nhiều khó khăn nhất tại giải đấu. Các cầu thủ phải liên tục di chuyển, thời gian nghỉ ngơi và tập luyện bị cắt giảm đáng kể. Tôi không hiểu tại sao những điều chỉnh thuận lợi chỉ được tính đến cho trận cuối gặp Ai Cập mà không phải từ sớm hơn”, ông nói.

Dù vậy, HLV Iran vẫn dành lời cảm ơn tới FIFA cũng như các cơ quan chức năng của Mỹ vì đã nỗ lực hỗ trợ đội bóng trong thời gian qua. Ông đánh giá cao việc thủ tục nhập cảnh đã được đơn giản hóa, giúp các cầu thủ và ban huấn luyện giảm bớt áp lực trong những lần qua lại giữa Mexico và Mỹ.

Gặp muôn vàn khó khăn, Iran hiện có 1 điểm sau trận hòa 2-2 ngày mở màn trước New Zealand.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Iran đã bày tỏ sự không hài lòng và có kế hoạch gửi đơn kiến nghị lên FIFA, cho rằng đội tuyển nước này không nhận được sự đối xử công bằng như các đội tuyển khác tham dự World Cup 2026. Nhiều thành viên của đội tuyển cũng công khai bày tỏ sự thất vọng vì lịch trình di chuyển dày đặc ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hồi phục thể lực.

Về phía Mỹ, Giám đốc Lực lượng đặc nhiệm World Cup của Nhà Trắng Andrew Giuliani khẳng định những quy định dành cho Iran đã được thông báo từ trước và xuất phát từ các yêu cầu về an ninh. Ông cũng tiết lộ giới chức Mỹ đang xem xét tạo điều kiện linh hoạt hơn cho ĐT Iran ở trận cuối vòng bảng gặp Ai Cập tại Seattle (có thể tới Mỹ để chuẩn bị trước trận khoảng 2 ngày).

Sau trận hòa New Zealand ở ngày ra quân, Iran sẽ bước vào cuộc đối đầu quan trọng với Bỉ với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Trong bối cảnh liên tiếp gặp trở ngại ngoài chuyên môn, thầy trò HLV Amir Ghalenoei vẫn đang nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục cuộc phiêu lưu tại World Cup 2026.