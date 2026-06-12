HLV Indonesia tiếc ngẩn ngơ, ngậm ngùi thừa nhận sai lầm sau trận thua cay đắng

HLV Indonesia đã lên tiếng sau khi đội nhà để thua đau Australia ở bán kết giải Đông Nam Á.

U19 Indonesia đã phải chịu thất bại cay đắng trước Australia ở bán kết giải U19 Đông Nam Á. Đội bóng xứ Vạn đảo chịu bàn thua phút 89, sau khi trọng tài thay đổi quyết định, công nhận bàn thắng duy nhất cho Australia. Với thất bại đầy kịch tính này, Indonesia chính thức trở thành cựu vương của giải đấu.

Sau trận, HLV Nova Arianto bên phía Indonesia đã tỏ ra rất tiếc nuối. Tuy nhiên, ông cho rằng đội nhà cần phải chấp nhận thất bại bởi đó là bóng đá.

“Trước hết, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì sự nỗ lực hết mình, nhưng đó là bóng đá mà," Nova nói.

Trên lý thuyết, U19 Indonesia đã kiểm soát khá tốt trận đấu, hạn chế được sức mạnh tấn công của Australia. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã chơi không thật sự tập trung ở thời điểm cuối trận dẫn tới bàn thua. HLV Nova Arianto không bình luận về quyết định “bẻ còi” của trọng tài mà thẳng thắn chỉ ra sai lầm của các học trò.

“Đó là bóng đá ở đẳng cấp cao hơn, ở cấp độ quốc tế. Chúng ta không thể để mất tập trung dù chỉ một khoảnh khắc," Nova nói.

"Chỉ cần lơ là một chút thôi, chúng ta sẽ để thủng lưới và đội đối phương sẽ trừng phạt chúng ta."

"Đây là một bài học tốt cho các cầu thủ vì chúng ta sắp chuẩn bị cho vòng loại Cúp bóng đá U-20 châu Á năm 2027. Chúng tôi hy vọng các cầu thủ có thể học hỏi được nhiều hơn từ trận đấu này," ông nói thêm.

U19 Indonesia thua Australia ở phút 89, không thể tiến vào chung kết.

Với việc thua trận tối qua, U19 Indonesia cũng không thể hoàn thành mục tiêu “đòi nợ” trước Australia. Trước đó, đội bóng xứ Vạn đảo cũng từng thua 1-3 khi chạm trán Australia ở giải Đông Nam Á 2016.

Một điểm đáng chú ý nữa là U19 Indonesia luôn để thủng lưới trong hiệp hai ở những trận gần đây. Trước đó, ở trận gặp U19 Việt Nam tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á năm nay, Indonesia cũng để Nguyễn Quốc Khánh của Việt Nam chọc thủng lưới ở phút 74.