Trọng tài “bẻ còi” phút 89, Indonesia gục ngã trước Australia theo kịch bản cay đắng

CĐV Indonesia đã vô cùng tức giận khi trọng tài công nhận bàn thắng cho Australia ở một thời điểm cực kỳ nhạy cảm.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, trận bán kết giải U19 Đông Nam Á giữa Indonesia gặp Australia đã diễn ra với kịch bản đầy căng thẳng và kịch tính tới những phút cuối cùng.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả chủ nhà U19 Indonesia và Australia đều nhập cuộc thận trọng. Hai đội thi đấu chặt chẽ, bảo đảm sự chắc chắn bên phần sân nhà thay vì vội vàng dâng lên tấn công. Chính điều này khiến phần lớn thời gian của hiệp 1 đã diễn ra giằng co theo cách tương đối tẻ nhạt.

Australia được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực, tuy nhiên họ chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài và những miếng nhồi biên hòng tiếp cận khung thành Indonesia. Phương án này khiến đội bóng xứ Chuột túi không tạo được nhiều pha bóng thật sự nguy hiểm. Trong khi đó, đội bóng xứ Vạn đảo cũng bộc lộ hạn chế ở khả năng phối hợp giữa các tiền vệ và tiền đạo.

Sau hiệp 1 không bàn thắng, hai đội vẫn thi đấu giằng co trong phần lớn thời gian của hiệp hai. Thời điểm giữa hiệp hai, Australia dâng cao, tạo được sức ép khá lớn về phía khung thành Indonesia. Tuy nhiên, các cầu thủ áo xanh vẫn thiếu đi độ chính xác ở những pha xử lý mang tính quyết định.

Hai đội thi đấu giằng co trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Indonesia cũng không khá hơn là bao. Đội chủ nhà cũng tạo được vài cơ hội nhưng Kaka và các đồng đội đều sút hỏng, để cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Đến phút 88, tỷ số vẫn là 0-0. Sự bế tắc của cả hai đội khiến hầu hết người hâm mộ đều nghĩ tới những hiệp phụ. Tuy nhiên, bước ngoặt mang tính quyết định của trận đấu đã xảy ra ngay sau đó. Australia tổ chức phối hợp trung lộ, Medin chọc khe cho Marcus thoát xuống dứt điểm kỹ thuật hạ gục thủ môn Dafa, mở tỷ số cho U19 Australia.

Ban đầu, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị và trọng tài chính cũng không công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR, trọng tài đã thay đổi quyết định, công nhận bàn thắng của Australia.

Australia có bàn thắng sau khi trọng tài "bẻ còi".

CĐV Indonesia ném nhiều chai nước xuống sân.

Chứng kiến đội nhà chịu bàn thua theo cách khá tranh cãi ở thời điểm cực kỳ nhạy cảm, nhiều CĐV Indonesia đã rất tức giận, họ ném nhiều chai nước xuống khu vực mà các cầu thủ Australia đang ăn mừng.

Thời gian bù giờ là quá ngắn ngủi để Indonesia có thể tìm kiếm bàn gỡ. Trận đấu khép lại với chiến thắng nghẹt thở 1-0 cho Australia. Với kết quả này, Australia tiến vào chung kết gặp Thái Lan, còn Indonesia đã chính thức trở thành cựu vương theo kịch bản đầy cay đắng.

Tỷ số chung cuộc: U19 Indonesia 0-1 Australia.

Đội hình xuất phát:



