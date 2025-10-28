HLV Indonesia nhắc tới tuyển Việt Nam, chỉ ra lý do khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik gặp khó

HLV người Indonesia Rasiman vừa đưa ra những nhận định về cục diện cạnh tranh giữa các đội ở SEA Games 33. Nhà cầm quân này cho rằng U22 Indonesia chính là ứng viên sáng giá nhất, do đội hình của họ sở hữu những cầu thủ trẻ thường xuyên thi đấu ở các giải quốc nội.

HLV Rasiman nhắc tới U22 Việt Nam, cho rằng chúng ta từng vô địch 2 kỳ SEA Games dưới thời HLV Park Hang-seo, xuất phát từ việc được bổ sung một số trụ cột cực kỳ quan trọng ở ĐTQG trên 22 tuổi vào đội hình dự SEA Games. Tuy nhiên ở giải năm nay, với việc ban tổ chức giới hạn độ tuổi (không có các cầu thủ trên 22 tuổi), nên U22 Việt Nam sẽ là đội chịu ảnh hưởng lớn bậc nhất.

HLV Rasiman phân tích: “Ngay khi SEA Games giới hạn độ tuổi, các cầu thủ lớn tuổi không có mặt ở kỳ SEA Games 2023 tại Campuchia, chúng tôi lập tức giành chức vô địch.

Đó luôn là vấn đề. Vâng, Tại SEA Games 2021 ở Việt Nam, các cầu thủ lớn tuổi cũng rất áp đảo, đặc biệt là các cầu thủ Việt Nam. Vấn đề là ở chỗ đó”.

HLV Rasiman cho rằng việc ban tổ chức giới hạn độ tuổi, sẽ làm tăng khả năng giành HCV cho U22 Indonesia.

Nhà cầm quân xứ Vạn đảo cũng đánh giá về khả năng bảo vệ danh hiệu HCV của U22 Indonesia: “Ban tổ chức đã áp dụng hạn ngạch cho các cầu thủ dưới 22 tuổi. Cơ hội thành công của Indonesia là rất cao do đội hình Indonesia có nhiều cầu thủ từng chơi ở ĐTQG. Ngày nay, không còn cầu thủ nào lớn tuổi dự giải nữa. Tôi nghĩ HLV trưởng Indra Sjafri cũng đủ khả năng để giúp toàn đội bảo vệ tấm HCV.

Ông ấy từng 3 lần dẫn các đội tuyển trẻ Indonesia vô địch ở Đông Nam Á. Điều này có nghĩa đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì ông ấy có kiến ​​thức sâu rộng về bóng đá Đông Nam Á. Tôi nghĩ cơ hội thành công của ông ấy khá cao. Ông ấy có thể lại mang về HCV tại SEA Games năm nay”.

U22 Indonesia vẫn đang là nhà vô địch ở đấu trường SEA Games.

Trong tháng 10 này, U22 Indonesia đã hội quân nhằm chuẩn bị cho SEA Games. Họ đá 2 trận giao hữu gặp Ấn Độ (với các kết quả thua 1-2 và hòa 1-1). Ở trại huấn luyện đầu tiên này, lực lượng của U22 Indonesia gồm 32 cầu thủ trong đó có 4 ngôi sao chơi ở nước ngoài gồm Adrian Wibowo (Los Angeles FC), Tim Geypens (FC Emmen), Dion Markx (TOP Oss) và Ivar Jenner (FC Utrecht).

Trong thành phần 32 cầu thủ của U22 Indonesia cũng gồm nhiều cái tên từng chơi cho ĐTQG như Hokky Caraka, Rafael Struick, Ivar Jenner, Muhammad Ferrari và Arkhan Fikri.

Dự kiến trong tháng 11 tới, U22 Indonesia sẽ tiếp tục hội quân và thi đấu một số trận giao hữu để chuẩn bị cho SEA Games. Trong khi đó, U22 Việt Nam cũng sẽ sang Trung Quốc đá giải Panda Cup, đối đầu 3 đội mạnh gồm chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan.



