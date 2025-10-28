HLV Malaysia hé lộ kế hoạch quan trọng, gửi lời “tuyên chiến” tuyển Việt Nam

HLV Nafuzi Zain vừa xác nhận thông tin U22 Malaysia sẽ tổ chức hai trận đấu giao hữu trước khi bước vào SEA Games 33 tại Thái Lan.

Theo vị thuyền trưởng bên phía Malaysia, trại huấn luyện của đội sẽ diễn ra cuối tháng 11 ngay sau khi các giải đấu trong nước kết thúc. Theo ông, trong suốt đợt tập trung này, hai trận đấu giao hữu sẽ được sắp xếp để kiểm tra khả năng tương thích và mức độ sẵn sàng của các cầu thủ trước khi lên đường đến Chiang Mai.

"Hiện tại, giải đấu vẫn đang diễn ra, vì vậy hầu hết các cầu thủ của chúng tôi vẫn đang ở câu lạc bộ của họ tại A1 League và Super League. Sau khi giải đấu kết thúc, chúng tôi sẽ bắt đầu trại huấn luyện vào khoảng cuối tháng 11.

"Trong trại huấn luyện, chúng tôi sẽ tổ chức hai trận giao hữu để chuẩn bị cho SEA Games. Điều quan trọng là đánh giá trình độ hiện tại của các cầu thủ và tinh chỉnh chiến thuật của đội”.

HLV Nafuzi nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của đội là đảm bảo mỗi cầu thủ đều có thể lực và tinh thần tốt nhất để đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt ở đấu trường SEA Games.

Tại giải đấu sắp tới, U22 Malaysia được xếp vào bảng B cùng U22 Việt Nam và Lào. Chỉ có 3 đội nhất bảng và một đội nhì có thành tích tốt nhất mới vào bán kết.

HLV Malaysia rất muốn vượt qua U22 Việt Nam ở SEA Games 33.

Theo ông Nafuzi Zain, sự góp mặt của U22 Việt Nam tư cách là nhà vô địch giải U23 Đông Nam Á trong cùng bảng đấu chắc chắn sẽ là một thử thách khó khăn cho “Hổ Mã Lai”, nhưng ông tin rằng các học trò của mình sẽ có thể cạnh tranh sòng phẳng với đội quân của HLV Kim Sang-sik:

“Tôi muốn các cầu thủ tận dụng cơ hội này để thể hiện khả năng thực sự của mình. Chúng tôi tôn trọng U22 Việt Nam và Lào, nhưng tôi tin tưởng vào tiềm năng của đội hình này nếu mọi người vẫn tập trung và đoàn kết", ông nói.

Nhiều khả năng trận đấu giữa U22 Malaysia gặp U22 Việt Nam (dự kiến ngày 11/12) sẽ quyết định ngôi đầu bảng đồng nghĩa với tấm vé vào bán kết tại SEA Games 33. Đội thua ở cặp đấu này sẽ đối diện nguy cơ lớn bị loại sớm.

Về phía U22 Việt Nam, toàn đội cũng sẽ sang Trung Quốc dự giải đấu Panda Cup, chạm trán 3 đội mạnh gồm chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan.