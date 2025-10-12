HLV Indonesia liên tục… đấm vào ghế vì chán nản, cầu thủ thì bật khóc trên sân

Đặt mục tiêu giành chiến thắng trong thế không còn gì để mất, song tuyển Indonesia vẫn thất bại trước Iraq 0-1. Kết quả này khiến tuyển Indonesia chính thức khép lại những hy vọng được góp mặt ở VCK World Cup 2026.

Truyền thông Indonesia cũng ghi lại những phản ứng thể hiện sự chán chường của HLV Patrick Kluivert cùng các học trò. Theo mô tả của Bola, nhà cầm quân này thất vọng đến mức liên tục… đấm vào ghế trên sân vận động. Trong khi đó, Thom Haye, cầu thủ vốn luôn rất mạnh mẽ trên sân, cũng phải bật khóc.

“Đoạn phim truyền hình cho thấy huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Indonesia Patrick Kluivert đã vài lần đấm vào băng ghế dự bị. Vị chiến lược gia người Hà Lan dường như không tin vào thất bại của đội mình. Sau đó Kluivert lau mặt bằng khăn.

Trong khi đó, Thom Haye tỏ ra vô cùng đau khổ. Tiền vệ của Persib Bandung thậm chí còn bật khóc, anh chỉ biết lấy áo đấu che mặt.

Ole Romeny cũng nằm bất động trên sân. Tiền vệ người Iraq Zidane Iqbal đã cố gắng an ủi tiền đạo 25 tuổi này.

Trong khi đó, Ramadhan Sananta cũng ngồi tỏ ra rất chán nản. Jay Idzes thì được nhìn thấy đang cố gắng động viên Thom Haye, người vẫn chìm đắm trong nỗi buồn sâu sắc” – tờ báo Bola mô tả.

CĐV Indonesia ném đầy cốc, chai nhựa... xuống sân.

Ở trận đấu hôm qua, khá nhiều CĐV Indonesia cũng đã có những phản ứng tiêu cực sau khi đội nhà thất bại. Do phản ứng trọng tài, một số CĐVIndonesia liên tục ném các vật thể lạ như cốc nước, chai và bất kể thứ gì có sức nặng hướng về phía trọng tài Ma Ning. Vị vua áo đen người Trung Quốc lập tức di chuyển vào khu vực an toàn và trao đổi với quan chức trận đấu.

Trên nhiều diễn đàn, số đông người hâm mộ xứ Vạn đảo đòi LĐBĐ Indonesia (PSSI) sa thải Patrick Kluivert ngay lập tức. Trong khi đó, nhà cầm quân người Hà Lan cũng thừa nhận ông rất tuyệt vọng vì thất bại.