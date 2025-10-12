Tranh cãi: Trọng tài Trung Quốc “xử ép”, rút tới 3 thẻ đỏ cho tuyển Indonesia?

Trọng tài Trung Quốc Ma Ning chính là người đã cầm còi trận đấu giữa Indonesia gặp Iraq ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 vào rạng sáng 12/10. Trong trận này, ông Ma Ning đã đưa ra một số phán quyết gây tranh cãi.

Theo hình ảnh phát sóng trên truyền hình, tuyển Indonesia đã nhận tới ba thẻ đỏ từ trọng tài Ma Ning, sau khi trận đấu đã khép lại. Trang Bola cho rằng đây là một trong những hành động gây tranh cãi nhất từ trọng tài người Trung Quốc.

Cầu thủ đầu tiên của Indonesia bị thẻ đỏ là Shayne Pattynama, người đang phản ứng với HLV phía Iraq, Graham Arnold.

Khi chuẩn bị rút thẻ đỏ cho Pattynama, ông Ma Ning đã bị trợ lý HLV bên phía Indonesia, Sumardji, phản ứng vì không chấp nhận quyết định này. Sau đó, ông Ma Ning dường như cũng rút thẻ đỏ cho Sumardji.

Không dừng lại ở đó, trọng tài FIFA 46 tuổi còn rút thẻ đỏ đối với Thom Haye.

Trọng tài Ma Ning bị chỉ trích gay gắt sau trận đấu.

Theo trang Bola thì trong trận đấu, trọng tài Ma Ning cũng bị cáo buộc đưa ra một số phán quyết gây bất lợi cho tuyển Indonesia.

Điển hình phải kể tới một tình huống hậu vệ Merchas Doski của Iraq đuọc cho là dùng khuỷu tay đánh Kevin Diks trong vòng cấm địa. Thay vì cho tuyển Indonesia hưởng phạt đền, trọng tài Ma Ning lại bỏ qua pha bóng này.

Trang Bola còn tỏ ra tức giận, cho rằng ông Ma Ning đáng lẽ cần xem lại VAR sau một số pha bóng gây tranh cãi. Tuy nhiên, trọng tài này lại không theo dõi VAR.

Cũng trong trận đấu, nhiều CĐV bên phía Indonesia cũng bất bình với trọng tài. Thời điểm cuối trận, một số người hâm mộ trên khán đài đã la ó, ném các vật thể lạ như cốc nước, chai và bất kể thứ gì có sức nặng hướng về phía trọng tài Ma Ning. Vị vua áo đen người Trung Quốc lập tức di chuyển vào khu vực an toàn và trao đổi với quan chức trận đấu.

Trong quá khứ, trọng tài Ma Ning là người cầm còi từng gây ra rất nhiều tranh cãi gay gắt, trong đó có cả trận đấu của tuyển Việt Nam. Việc AFC xếp trọng tài Ma Ning điều khiển trận đấu của Indonesia gặp Iraq cũng ít nhiều gây tranh luận, do tuyển Indonesia từng đánh bại tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026, trực tiếp khiến tuyển Trung Quốc bị loại.