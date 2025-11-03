HLV Indonesia đưa ra thông điệp đặc biệt trước “đại chiến” Brazil ở World Cup

Trước lễ khai mạc VCK U17 World Cup, HLV Nova Arianto đã kêu gọi sự ủng hộ của người hâm mộ. Tại giải đấu danh giá này, đội bóng xứ Vạn đảo nằm ở một bảng đấu khó cùng với Zambia, Brazil và Honduras. Chính vì thế, vị thuyền trưởng của Indonesia kêu gọi người hâm mộ đừng kỳ vọng quá nhiều và cũng đừng gây ra áp lực cho toàn đội.

“Tôi mong nhận được lời cầu nguyện và sự ủng hộ từ người dân Indonesia. Tôi hy vọng Đội tuyển U17 quốc gia Indonesia có thể một lần nữa cống hiến hết mình.

Nhưng tôi khuyên bạn không nên đặt kỳ vọng quá cao vào những cầu thủ trẻ này. Bởi vì một lần nữa, đây là một phần trong hành trình hướng tới tương lai của họ và chúng tôi hy vọng họ có thể vượt qua quá trình này một cách tốt đẹp”.

HLV Indonesia kêu gọi người hâm mộ đừng kỳ vọng quá nhiều khi toàn đội dự World Cup.

HLV Nova Arianto tỏ ra thận trọng bằng cách nhấn mạnh rằng toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng của mình.

“Tôi hy vọng rằng, bất kể tình huống và bất kể điều gì xảy ra, các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Đội tuyển U17 quốc gia Indonesia. Hy vọng chúng tôi có thể cống hiến hết mình và khiến đất nước này tự hào thông qua bóng đá”.

U17 Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á giành suất dự World Cup 2025. Trong đợt hội quân tháng 10 vừa qua, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo trải qua 3 trận giao hữu với kết quả thua Paraguay 1-2, hòa Bờ Biển Ngà 0-0 và hòa Panama 1-1. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, U17 Indonesia giành vé dự World Cup sau năm 2023, khi họ nắm vai trò chủ nhà nhưng bị loại ngay sau vòng bảng.

Theo lịch tại World Cup 2025, Indonesia lần lượt chạm trán Zambia (ngày 4/11), Brazil (7/11) và Honduras (10/11).