Bắn 8 phát đạn làm nạn nhân tử vong, cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ

Tối 1/11, một vụ nổ súng đã xảy ra ở thị trấn Sungai Golok, tỉnh Narathiwat (Thái Lan), khu vực biên giới giữa hai nước Thái Lan và Malaysia khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ. Cảnh sát Malaysia xác nhận rằng hung thủ gây ra vụ án là một cựu cầu thủ nhập tịch, từng thi đấu cho CLB bóng đá Kelantan (Malaysia).

Sáng 3/11, hãng truyền thông New Straits Times (Malaysia) vừa đưa tin cập nhất về vụ án gây chấn động này. Theo đó, nghi phạm trong vụ án, hiện đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

“Nghi phạm, một cựu cầu thủ bóng đá Kelantan ngoài 30 tuổi, mang cả hộ chiếu Thái Lan và Malaysia, đã bị bắt giữ sau khi tự thú tại đồn cảnh sát ở Sungai Golok” - New Straits Times đưa tin.

Hiện tại, danh tính của nghi phạm vẫn chưa được công bố một cách cụ thể. Trong khi đó, nạn nhân trong vụ án đã được xác định. Người này là Mohd Fuad Fahmie Ghazali, 33 tuổi, từng có 4 tiền án liên quan tới ma túy.

Nghi phạm trong vụ án đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

Mẹ của nạn nhân cung cấp ảnh của con trai.

Cũng theo New Straits Times, Fuad được cho là đã bị bắn tới 8 phát đạn sau một cuộc cãi vã gay gắt với nghi phạm vào tối thứ Bảy. Nạn nhân đã được chôn cất tại Kelantan vào hôm qua, trong khi vợ anh đang đợi sinh đứa con đầu lòng. Mẹ của nạn nhân, bà Zaiton Abdul Rahman, 64 tuổi, cũng rất sốc sau khi vụ việc xảy ra.

Cảnh sát trưởng Kelantan Datuk Mohd Yusoff Mamat ngày 2/11 cho biết động cơ của vụ nổ súng vẫn đang được cảnh sát Thái Lan điều tra.

Hiện vụ án gây chấn động này vẫn đang thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ bóng đá Malaysia, trong bối cảnh làng túc cầu nước này vẫn đang liên tiếp trải qua những bất ổn liên quan tới những cầu thủ nhập tịch.

Hiện tại, làng bóng đá Malaysia cũng đang hồi hộp chờ đợi phán quyết phúc thẩm từ FIFA sau vụ lùm xùm nhập tịch ở ĐTQG. Trong trường hợp phải nhận những quyết định bất lợi, LĐBĐ Malaysia sẽ kháng cáo lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) nhưng tuyển Malaysia sẽ đối mặt với nguy cơ bị xử thua tuyển Việt Nam ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027.