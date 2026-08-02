HLV Indonesia đánh giá cao tuyển Việt Nam, quyết chiếm ngôi đầu bảng AFF Cup

HLV John Herdman dành nhiều lời khen cho tuyển Việt Nam trước màn đại chiến tại AFF Cup 2026, nhưng khẳng định Indonesia sẽ chiến đấu hết mình để giành ngôi đầu bảng A.

Trước cuộc đối đầu được xem là tâm điểm bảng A AFF Cup 2026, HLV John Herdman khẳng định tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà Indonesia phải chạm trán từ đầu giải. Dù vậy, chiến lược gia người Canada vẫn thể hiện quyết tâm cùng Garuda giành chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

Mở đầu buổi họp báo trước trận, HLV Herdman cho biết toàn đội vừa trải qua hành trình kéo dài gần 20 tiếng sau chuyến làm khách trên sân Timor Leste. Dù vậy, ông khẳng định các cầu thủ đều rất háo hức trước màn so tài với nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

"Chúng tôi vừa có chuyến di chuyển dài 19,5 tiếng để trở về Jakarta. Toàn đội rất phấn khích trước trận đấu tiếp theo. Đây là cơ hội để Indonesia tiếp tục trưởng thành và giành thêm những điểm số quan trọng", ông nói.

HLV John Herdman và đội trưởng Rizky Ridho

Indonesia đang có khởi đầu thuận lợi với hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia và Timor Leste, ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới một lần. Tuy nhiên, HLV Herdman cho rằng những con số đó sẽ không còn nhiều ý nghĩa khi đối thủ tiếp theo là tuyển Việt Nam.

"Ngày mai sẽ là thử thách thực sự. Đây chính là lý do chúng tôi tham dự giải đấu, được đối đầu những đội bóng mạnh nhất ở thời điểm quan trọng nhất. Trận đấu này mang đến cơ hội để Indonesia giành quyền kiểm soát cục diện bảng đấu. Tôi tin đây sẽ là màn so tài hấp dẫn dành cho cầu thủ cũng như người hâm mộ", chiến lược gia người Canada chia sẻ.

Bên cạnh sự tự tin, HLV Herdman cũng dành sự tôn trọng lớn cho tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang-sik. Ông đánh giá nhà cầm quân người Hàn Quốc sở hữu nhiều kinh nghiệm, biết cách xây dựng một tập thể có tổ chức và luôn thi đấu với tinh thần cống hiến vì màu cờ sắc áo.

"ĐT Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. HLV của họ từng giành nhiều danh hiệu nên hiểu rõ cách phát huy tối đa năng lực của các cầu thủ. Họ xây dựng được một tập thể gắn kết và thi đấu với tinh thần rất cao", ông nhận xét.

Mọi thứ đang rất khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik sau trận hòa 0-0 trước Singapore.

Không chỉ đánh giá cao chất lượng đội hình, HLV Herdman còn thừa nhận tuyển Việt Nam đang có lợi thế nhất định về quá trình chuẩn bị. Theo ông, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã hội quân từ cuối tháng 6, có nhiều thời gian lắp ghép đội hình và đang sở hữu chuỗi 7 trận bất bại.

"Việt Nam bắt đầu chuẩn bị từ ngày 22/6 và đang có chuỗi 7 trận bất bại. Trong khi đó, đây mới là trận thứ ba của chúng tôi và đội bóng vẫn trong quá trình hoàn thiện. Có thể Việt Nam đang nhỉnh hơn ở thời điểm này, nhưng đó không phải lý do để bào chữa. Indonesia sẽ chiến đấu hết mình vì người hâm mộ", HLV Herdman nhấn mạnh.

Cuộc chạm trán giữa Indonesia và Việt Nam được xem là trận đấu có ý nghĩa quyết định tới ngôi đầu bảng A AFF Cup 2026. Một chiến thắng sẽ giúp đội thắng tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết, hứa hẹn mang đến màn thư hùng căng thẳng và giàu cảm xúc trên sân Pakansari.