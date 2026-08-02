BLV Quang Huy: Vượt qua được "ngọn núi cao" Indonesia thì ĐT Việt Nam sẽ chẳng ngán đối thủ nào!

ĐT Việt Nam giờ đây đang đối diện rủi ro bị loại sớm ngay từ vòng bảng nếu không đạt kết quả tốt trước Indonesia. Còn nếu vượt qua được Indonesia thì chúng ta sẽ chẳng ngán ai.

Highlights Việt Nam vs Singapore (vòng bảng AFF Cup 2026)

Nhận được nhiều kỳ vọng từ NHM nhưng ĐT Việt Nam đã hòa Singapore 0-0 trên SVĐ Mỹ Đình, sau trận đấu mà đội chủ nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội, còn Singapore chủ động chơi phòng ngự lùi sâu. Nói về trận đấu này, BLV Quang Huy chia sẻ:

"Những gì Singapore đã thể hiện cho thấy họ tiến bộ rất nhiều so với thời điểm gặp Việt Nam cách đây khoảng một năm rưỡi, cũng tại AFF Cup. Họ có một lối chơi phải nói là rất kỷ luật. Các vị trí đều biết mình phải làm gì và không chỉ phòng ngự thụ động đâu. Họ sẵn sàng tung ra những đòn phản công ở thời điểm chúng ta đang dâng lên.

Thế rồi khi đội hình của chúng ta bị giãn ra thì lúc phản đòn, họ có tính toán rất kỹ lưỡng. Chỉ cần chúng ta sơ hở một chút là họ đánh tiếp ngay. Những pha giải tỏa của họ nhiều khi chỉ mang tính giải tỏa thôi, khi Việt Nam đã thiết lập trở lại đội hình phòng ngự. Nhưng khi phát hiện thấy Việt Nam chưa ổn định thì họ có thể khai thác ngay lập tức. Tôi cho rằng dấu ấn của HLV trưởng Singapore là rất rõ ở giải đấu lần này.

Có một điều nữa tôi cũng bất ngờ là đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik hai trận liên tiếp giữ nguyên một đội hình. Ban đầu tôi cho rằng sẽ phải có một đến hai sự thay đổi ở đội hình chính trong trận đấu ngày hôm nay. Thế nhưng chúng ta lại giữ nguyên đội hình như khi gặp Timor Leste. Khi gặp Timor Leste thì mọi người đều cảm nhận đây là bộ khung tốt nhất rồi. Bởi thế, chúng ta không tạo ra được yếu tố bất ngờ với các cầu thủ Singapore.

Đến lúc ông Kim có những điều chỉnh thì Singapore bắt đầu có sự hưng phấn và có một niềm tin rất mãnh liệt rằng họ có thể giành điểm trên đất Việt Nam. Cộng với việc chúng ta cũng phải nói là đen đủi khi có hai tình huống dứt điểm trúng xà ngang, bởi thế tôi nghĩ rằng phần nào đó Singapore cũng có cái may khi hòa được trên đất Việt Nam.

Nhưng đây là cái may có lý và cũng xứng đáng. Bởi vì đấu pháp họ đề ra rất hợp lý. Họ có những tính toán hết sức cụ thể trong bối cảnh Việt Nam cũng có lúc bị nôn nóng. Đá lâu mãi không ghi được bàn thắng thì có những vị trí mà cảm giác kỷ luật chiến thuật không còn được duy trì nữa, và chúng ta cũng nôn nóng trong những pha dứt điểm".

HLV Kim Sang-sik muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng thất bại (Ảnh: Linh Đan).

Nói về quyết định gây tranh cãi của HLV Kim Sang-sik, khi thay Đình Bắc ra ngay ở hiệp một bằng Tài Lộc, BLV Quang Huy tiếp:

"Tôi nghĩ có hai vấn đề. Thứ nhất là những phút đầu tiên, Đình Bắc chơi chưa đạt được như yêu cầu. Anh ấy có cơ hội, tuy nhiên cách xử lý lại không hợp lý. Có một tình huống mà ai cũng nhìn thấy là đánh đầu sẽ hợp lý hơn, nhưng anh ấy lại lựa chọn giải pháp bắt vô-lê. Tất nhiên, nếu bóng vào thì đó sẽ là một bàn thắng ngoạn mục. Nhưng các HLV Hàn Quốc luôn đề cao yếu tố kỷ luật và sự an toàn, nên trong tình huống đó cứ phải đánh đầu trước đã.

Còn việc tung người dứt điểm như vậy thì có thể HLV Kim Sang-sik cảm nhận được ở Đình Bắc có điều gì đó là đang hơi hưng phấn quá sau khi anh ấy đã tỏa sáng, đã thăng hoa ở trận đấu gặp Timor Leste. Nhưng Singapore là một đối thủ rất khác. Sự hưng phấn đó khi gặp một đối thủ phòng ngự rất kỷ luật như vậy thì có thể càng đá càng khó cho anh ấy. Yếu tố đầu tiên tôi nghĩ đến là có thể HLV cũng muốn rút ra, coi đó là một bài học để Đình Bắc tỉnh táo hơn. Chứ càng đá thì càng khó cho anh ấy và cho chính đội tuyển.

Yếu tố thứ hai là Tài Lộc. Nói chung cũng là một cầu thủ hay. Trước đây chúng ta còn có nhiều người cho rằng phải là bộ ba nhập tịch đá với nhau cơ. Nhưng đến khi Đình Bắc đá rất hay ở trận gặp Timor Leste thì chúng ta lại chuyển sang hướng cho rằng đó là bộ khung tốt.

Thế thì Tài Lộc cũng là một tài năng và việc đưa anh ấy vào sân nhằm tạo ra những nét mới. Quả thật là anh ấy cũng đã tạo ra những tình huống sóng gió về phía cầu môn đối phương. Có một quả đá rất sáng và cũng có những pha khuấy đảo trước cầu môn của Singapore. Tôi nghĩ điều này có thể hiểu theo hai yếu tố, tức là Đình Bắc chưa làm tròn nhiệm vụ của mình và Tài Lộc có thể mang lại những nét mới".

(Ảnh: Linh Đan)

Ở giải đấu này, Patrik Lê Giang mới lần đầu lên tuyển Việt Nam. Khi anh được bắt chính trước Timor Leste, có thể nhiều người nghĩ đơn giản vì Văn Lâm chấn thương. Nhưng khi Văn Lâm đã trở lại, Lê Giang vẫn được bắt chính và đã thể hiện ấn tượng trước Singapore.

"Các trợ lý thủ môn của HLV Kim Sang-sik lựa chọn theo lý trí, theo phong độ ở từng thời điểm. Và phong độ này không chỉ là ở đội tuyển mà còn là cả một quá trình từ khi còn thi đấu ở V.League.

Ví dụ như AFF Cup cách đây một năm rưỡi thì đó là Đình Triệu. Đình Triệu bắt như thế thì ở giải đấu đó không ai bằng anh ấy được. Thế nhưng sau đó anh ấy bị chấn thương rồi phải phẫu thuật, nên chưa trở lại được như trước.

Trong khi đó, Patrik Lê Giang có khát khao rất lớn. Chúng ta cũng phải thấy rằng trong bóng đá, không phải chê cầu thủ của mình thiếu chuyên nghiệp đâu, nhưng khi đã đứng trên đỉnh cao rồi thì nhiều khi không bằng được sự thôi thúc, sự dồn nén đến tận cùng của những con người chưa từng chạm tới đỉnh cao. Kiểu như Patrik Lê Giang, nhập tịch được rồi nhưng vẫn chưa phải là thủ môn số một của đội tuyển. Chính khát khao ấy tạo thành một nguồn động lực để tinh thần cũng như ý chí phấn đấu của người ta trở nên ghê gớm lắm.

Và Patrik Lê Giang lúc này hoàn toàn xứng đáng là thủ môn số một. Tôi nghĩ với một số đội bóng thì vị trí thủ môn số một của họ rất khó thay đổi. Nhưng tôi lại rất tán đồng việc các trợ lý của HLV Kim Sang-sik lựa chọn theo từng thời điểm.

Ở AFF Cup lần trước, Đình Triệu rất xứng đáng bắt chính và điều đó ban đầu tạo ra những sự ngỡ ngàng. Nhưng càng vào sâu trong giải thì càng thấy lựa chọn ấy có lý. Đến lúc này, tôi nhận thấy Patrik Lê Giang cũng là thủ môn đang có phong độ rất tốt.

Tất nhiên trong bóng đá, hôm nay anh đang chơi tốt nhưng khi anh có vấn đề gì đó thì người dự bị vào lại có thể bắt tốt hơn. Bóng đá luôn là như vậy. Nhưng về mặt lý trí mà nói, lúc này chọn Patrik Lê Giang là hợp lý" - BLV Quang Huy nói.

ĐT Việt Nam phải có được kết quả tốt trong lần hành quân tới đấu Indonesia nếu không muốn bị loại sớm (Ảnh: Linh Đan).

Với trận hòa trước Singapore, ĐT Việt Nam đang từ vị thế đua ngôi đầu bảng, giờ đây gặp rất nhiều rủi ro. Nếu chúng ta bất lợi ở trận trên sân Indonesia lúc 20h30 ngày 3/8 tới, chúng ta có thể bị loại ngay từ vòng bảng.

BLV Quang Huy chia sẻ: "Hình như có một điều gì đó khiến HLV Kim Sang-sik phải băn khoăn trong những tính toán của mình. Tôi hình dung là sẽ có những sự thay đổi để rồi chúng ta còn ba ngày trước trận gặp Indonesia, lại phải đá sân khách nữa, nên cần thay đổi những con người đang có thể lực sung sức hơn. Nhưng cũng có thể ở trận đấu Singapore, HLV Kim Sang-sik đánh giá rằng gặp họ thì nên đánh nhanh, giải quyết sớm trận đấu.

Việc ông ấy thay Đình Bắc sớm như vậy cũng nằm trong tâm lý là có thể giải quyết trận đấu gọn gàng để giữ sức. Nhưng không ngờ trận đấu lại giằng co như vậy. Bây giờ chúng ta lại chỉ có ít ngày nghỉ, còn phải di chuyển nữa.

Tôi cho rằng đừng nên nghĩ đến chuyện nhất bảng hay nhì bảng, hay đối thủ tiếp theo là ai nữa, mà chúng ta phải đá thật tốt. Bây giờ rất khó để chơi tốt mà còn toan tính. Phải chơi với phong độ tốt nhất, trước hết cứ vào được vòng trong đã.

Chúng ta đã trải qua những giờ phút khó khăn như thế này ở một bảng đấu mà trước đó ai cũng nghĩ là không khó khăn. Thì nói thật, gặp ai ở bán kết cũng vậy thôi.

Tôi tin trận gặp Singapore đã khó rồi, thì Indonesia sẽ còn khó khăn hơn, giống như một ngọn núi cao hơn nữa. Khi đã vượt qua được ngọn núi đó rồi thì gặp ai chúng ta cũng sẽ bước vào trận đấu với một tâm thế bình thản hơn. Trước hết cứ vào được vòng trong đã, rồi tính tiếp".

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