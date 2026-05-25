HLV Indonesia bất ngờ chê đội nhà trước khi gặp tuyển Việt Nam

Mới đây, HLV John Herdman đã gây bất ngờ trước giới truyền thông khi đưa ra một số phát biểu đánh giá về chất lượng của tuyển Indonesia. Đáng lưu ý, nhà cầm quân này thẳng thắn cho rằng tuyển Indonesia có xu hướng quá thụ động trong những năm gần đây. Họ chơi phòng ngự và chỉ dựa vào những pha phản công nhanh. Tuyển Indonesia cần phải thay đổi cách chơi khi tham dự các giải đấu quốc tế.

"Tất cả các cầu thủ phải có khả năng chiến đấu để ghi bàn. Tất cả các cầu thủ đều muốn tấn công. Bởi vì trong những giai đoạn trước, tôi cảm thấy đội tuyển quốc gia Indonesia quá thụ động. Quá thụ động!

“Chỉ cần phòng ngự, chuyển đổi trạng thái, phòng ngự, chuyển đổi trạng thái. Theo tôi, chúng ta cần nhiều cầu thủ biết suy nghĩ theo kiểu dám chơi bóng tấn công. Các trung vệ, tiền vệ trung tâm, hậu vệ cánh, cần cố gắng hỗ trợ phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương” – HLV John Herdman nói.

Không chỉ chê đội nhà “quá thụ động”, HLV Herdman còn thừa nhận rằng đội tuyển Indonesia thực sự có khả năng chơi tốt ở khu vực giữa sân, nhưng khi bước vào khu vực tấn công cuối cùng, các cầu thủ thường gặp khó khăn. Đây là điều mà HLV Herdman sẽ giải quyết trong đợt tập huấn tại Jakarta.

"Tôi nghĩ họ đã chơi rất tốt ở hai phần ba sân phòng ngự của đối phương. Tuy nhiên, họ lại thiếu sót ở phần sân tấn công. Chúng tôi sẽ cải thiện điều này trong trại huấn luyện. Tôi đã nói chuyện với các thủ lĩnh của nhóm này rồi.

Họ phải phối hợp để lấp đầy những khoảng trống đó. Điều quan trọng nữa là phải căn thời điểm chạy chỗ trong vòng cấm, những khu vực chúng ta cần tấn công. Vì vậy, chúng ta sẽ sẵn sàng," HLV 50 tuổi tiếp tục.

Khi được hỏi về việc liệu tuyển Indonesia có đang thiếu một tiền đạo thực thụ, HLV Herdman cho rằng đây không phải vấn đề với đội nhà. Theo ông, điều đáng quan tâm hơn là tuyển Indonesia cần tinh thần đồng đội và mọi cá nhân đều có thể ghi bàn.

“Tôi nghĩ đội tuyển quốc gia Indonesia cần một tinh thần đồng đội mà mọi người đều có thể ghi bàn. Chúng ta cần phát triển tư duy ghi bàn, bất kể đó là hậu vệ cánh, tiền đạo hay tiền vệ trung tâm," ông nói thêm.

Theo chiến thuật gia người Anh, mọi cá nhân ở tuyển Indonesia phải tin rằng mình có thể giúp đội ghi bàn, bất kể vị trí thi đấu nào.

"Chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ. Chúng ta phải luyện tập thời cơ đó, phải có nhiều cầu thủ hơn trong vòng cấm đối phương. Chúng ta phải có nhiều cầu thủ tin rằng họ có thể xâm nhập khu vực đó để ghi bàn.

Các trung vệ chịu trách nhiệm cho các tình huống cố định. Vì vậy, bài học lớn là tôi liên tục nghe thấy câu 'Ở Indonesia, chúng ta không có tiền đạo cắm'. Và phản ứng cũng như giải pháp của tôi là thay đổi tư duy của các cầu thủ," ông nói thêm.

Hiện tại, tuyển Indonesia vẫn đang chuẩn bị hướng tới mục tiêu chinh phục chức vô địch AFF Cup 2026, đấu trường mà họ chưa từng lên ngôi dù từng 6 lần vào chung kết. Ở AFF Cup khởi tranh trong tháng 7 tới, Indonesia sẽ nằm chung bảng A với tuyển Việt Nam.

Sau AFF Cup 2026, tuyển Indonesia và Việt Nam còn có thể chạm trán nhau ở giải đấu đầu tiên do FIFA tổ chức, mang tên FIFA ASEAN Cup, dự kiến khởi tranh trong tháng 9 tới.