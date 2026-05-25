Đánh bại Thái Lan, tuyển Malaysia vô địch World Cup 2026

Tại chung kết nội dung team regu World Cup cầu mây 2026, tuyển Malaysia được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải chạm trán tuyển Thái Lan. Dù có lợi thế sân nhà nhưng tuyển Malaysia vẫn bị đánh giá thấp hơn một chút do Thái Lan vốn rất mạnh ở nội dung team regu.

Thế nhưng, trong một ngày thi đấu thăng hoa giữa sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV tại Kuala Lumpur, các tuyển thủ Malaysia lại xuất sắc đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch.

Ở vòng đầu tiên, Malaysia đã nhập cuộc rất tốt, đánh bại Thái Lan 15-9 ngay set đầu tiên, sau đó giành chiến thắng ở vòng đấu với tỷ số 2-1.

Sang vòng 2, Thái Lan đã lấy lại thế trận, giành chiến thắng khá thuyết phục với tỷ số 2-0 (điểm số 15-6 và 15-10).

Tuy nhiên, sang vòng đấu thứ 3 mang tính chất quyết định, tuyển Malaysia là những người thi đấu xuất sắc hơn để giành chiến thắng 2-0.

Như vậy, sau 3 vòng đấu, tuyển Malaysia đã đánh bại Thái Lan với tỷ số chung cuộc 2-1, giành chức vô địch ở nội dung team regu. Trong khi đó, người Thái ngậm ngùi giành vị trí Á quân trên chính sở trường của mình.

Tuyển Malaysia ăn mừng chức vô địch nội dung team regu.

Cũng ở nội dung này, 2 đội Hàn Quốc và Indonesia cùng được trao HCĐ sau khi để thua ở bán kết.

Như vậy, cầu mây Malaysia đã khép lại kỳ World Cup trên sân nhà với thành công ngoài mong đợi. Trước khi giành chức vô địch nội dung team regu, họ cũng lên ngôi ở thể thức quadrant. Trong khi đó, Thái Lan vô địch 1 nội dung là regu.

Với tuyển cầu mây Việt Nam, chúng ta thi đấu chưa thực sự thành công ở giải năm nay. Tuyển Việt Nam chỉ giành HCĐ nội dung quadrant nhưng thua ở tứ kết thể thức regu và bị loại ngay sau vòng bảng ở nội dung team regu.