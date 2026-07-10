HLV Hàn Quốc lần đầu lên tiếng sau kỳ World Cup thất bại, đáp trả lại hàng loạt chỉ trích

Lần đầu tiên kể từ ngày tuyển Hàn Quốc dừng bước tại World Cup 2026, HLV trưởng Hong Myung-bo đã chính thức lên tiếng trước công chúng.

"Tôi chân thành xin lỗi tất cả người dân luôn yêu mến và ủng hộ bóng đá Hàn Quốc. Tôi không thể mang về kết quả mà cả đất nước kỳ vọng tại World Cup. Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi nhận trách nhiệm này", HLV Hong Myung-bo chia sẻ.

Tại World Cup 2026, tuyển Hàn Quốc bước vào giải với không ít kỳ vọng, trong bối cảnh sở hữu thế hệ cầu thủ chất lượng với những ngôi sao như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae. Đồng thời, việc nằm ở bảng đấu không quá khó trước CH Séc, Nam Phi và chủ nhà Mexico càng khiến niềm tin của người hâm mộ xứ Kim chi lên cao.

Tuy nhiên, hành trình của đại diện châu Á lại kết thúc trong thất vọng, khi họ phải dừng bước ngay sau vòng bảng với 3 điểm (thắng 1, thua 2). Truyền thông Hàn Quốc mô tả đây là một trong những chiến dịch World Cup gây thất vọng nhất của "Những chiến binh Taeguk" kể từ sau giải đấu năm 2014 tại Brazil. Đáng nói, đó cũng chính là giải đấu mà ông Hong Myung-bo giữ ghế HLV trưởng.

HLV Hong Myung-bo đã xin từ chức sau kỳ World Cup thất bại.

Điều khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ không chỉ nằm ở kết quả chuyên môn, mà còn ở việc HLV Hong hoàn toàn im lặng sau khi đội tuyển bị loại. Giải thích về điều này, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết:

"Tôi tin rằng kết quả của đội tuyển quốc gia là gánh nặng mà bản thân tôi, với tư cách huấn luyện viên trưởng, phải gánh chịu. Đó là lý do tôi không thể bày tỏ quan điểm của mình trước công chúng cho đến lúc này."

Dù vậy, vị chiến lược gia 57 tuổi cũng phản bác lại các chỉ trích: "Tuy nhiên, những thông tin sai lệch bắt đầu được lan truyền như thể đó là sự thật, kèm theo hàng loạt tin đồn chưa được kiểm chứng", HLV Hong Myung-bo nói thêm.

Tuyển Hàn Quốc thắng trận ra quân gặp CH Séc, nhưng sau đó lần lượt thua 0-1 trước Mexico và Nam Phi, qua đó chỉ xếp thứ 3 bảng A và không thể đi tiếp.

Những ngày qua, mạng xã hội Hàn Quốc xuất hiện nhiều tin đồn liên quan tới nội bộ đội tuyển, cách lựa chọn nhân sự cũng như tương lai của ban huấn luyện. Một số ý kiến thậm chí yêu cầu Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc tổ chức điều trần công khai để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân sau thất bại tại World Cup. Áp lực lớn tới mức vị chiến lược gia này quyết định rời Hàn Quốc chỉ ít giờ sau khi cùng đội tuyển trở về nước hôm 3/7.

Theo đài truyền hình MBC, ông đã đáp chuyến bay tới Los Angeles để thăm gia đình đang sinh sống tại Mỹ. Thông tin này ngay lập tức làm dấy lên những chỉ trích mới, khi nhiều người cho rằng cựu danh thủ đang tìm cách tránh mặt truyền thông và người hâm mộ.

Nhưng HLV Hong phủ nhận hoàn toàn điều đó. Ông khẳng định chuyến đi không phải hành động trốn tránh trách nhiệm mà xuất phát từ những lo ngại thực sự về sự an toàn của bản thân và gia đình.

Theo tiết lộ của chiến lược gia này, ông đã nhận được nhiều lời đe dọa sau khi tuyển Hàn Quốc bị loại. Điều đó khiến ông buộc phải cân nhắc tới sự an toàn của những người thân xung quanh.

HLV Hong Myung-bo đang đối mặt với áp lực lớn từ dư luận Hàn Quốc.

Hong Myung-bo không chỉ là HLV trưởng đội tuyển quốc gia mà còn là một trong những huyền thoại lớn nhất lịch sử bóng đá nước này. Ông từng là đội trưởng tuyển Hàn Quốc giành hạng tư tại World Cup 2002 và là người thực hiện thành công quả luân lưu quyết định ở trận tứ kết gặp Tây Ban Nha, đưa đội bóng xứ Kim chi vào bán kết giải đấu năm đó.

Trong nhiều năm, Hong Myung-bo được xem như biểu tượng của tinh thần chiến đấu và niềm tự hào của bóng đá Hàn Quốc. Thế nhưng World Cup 2026 đã khiến hình ảnh ấy bị phủ bóng bởi thất bại và áp lực khổng lồ từ dư luận.

Dù vậy, HLV Hong cho biết ông sẵn sàng tham dự phiên điều trần nếu được yêu cầu để giải thích toàn bộ nguyên nhân dẫn tới thất bại của đội tuyển. "Tôi sẽ chấp nhận nếu được yêu cầu xuất hiện và giải trình", ông khẳng định.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đang bắt đầu lên phương án cho tương lai. Theo truyền thông nước này, một trong những ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng là Paulo Bento.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt Hàn Quốc từ năm 2018 đến 2022 và để lại dấu ấn lớn khi giúp đội tuyển vượt qua vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar, trong đó có chiến thắng lịch sử trước Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối cùng.

Nếu Paulo Bento trở lại, đó sẽ là cuộc tái hợp đáng chú ý với đội bóng mà ông từng đưa trở lại vị thế của một trong những lá cờ đầu bóng đá châu Á.

Còn với Hong Myung-bo, dù tương lai ra sao, World Cup 2026 có lẽ vẫn sẽ là ký ức khó quên nhất trong sự nghiệp của người từng được cả Hàn Quốc xem là niềm tự hào dân tộc.