FIFA lại làm dư luận dậy sóng: Cầu thủ Maroc dùng tay che miệng nói với Dembele nhưng thoát thẻ đỏ

Khoảnh khắc Diop lấy tay che miệng khi trao đổi với Dembele đã thổi bùng tranh cãi mới tại World Cup 2026, khi mà có cầu thủ trước đó phải trả giá rất đắt vì hành động tương tự.

Trận tứ kết giữa Pháp và Maroc trên sân Boston rạng sáng 10/7 không chỉ nóng bởi cuộc tái ngộ đầy duyên nợ giữa hai đội bóng từng gặp nhau ở bán kết World Cup 2022, mà còn bởi một tình huống gây tranh cãi liên quan tới trung vệ Diop của đại diện châu Phi.

Phút 25 của trận đấu, máy quay truyền hình bắt gặp cảnh Issa Diop dùng tay che miệng khi đang trao đổi với Ousmane Dembele bên phía tuyển Pháp. Tình huống diễn ra rất nhanh và không có bất kỳ phản ứng nào từ trọng tài chính, nhưng chỉ ít phút sau đã trở thành chủ đề gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội.

Hành vi lấy tay che miệng nói chuyện với đối thủ và trọng tài tại World Cup 2026 đều sẽ bị phạt rất nặng mà không quan tâm đến việc cầu thủ đã nói gì. Tuy nhiên Diop của tuyển Maroc đã may mắn thoát án.

Các CĐV cho rằng tuyển Pháp hoàn toàn có cơ sở để yêu cầu trọng tài và tổ VAR xem xét hành vi của cầu thủ Maroc. Lý do là bởi tại World Cup 2026, FIFA đã thể hiện quan điểm rất cứng rắn với những hành vi che miệng khi giao tiếp với trọng tài và đối thủ trên sân.

Trước đó ở vòng bảng, tiền vệ Miguel Almiron của Paraguay từng trở thành tâm điểm chú ý khi nhận án phạt nặng sau một tình huống tương tự. Không lâu sau tại vòng 1/16, hậu vệ Piero Hincapie của Ecuador cũng rơi vào hoàn cảnh giống người đồng nghiệp Nam Mỹ, khi bị truất quyền thi đấu vì hành động bị cho là vi phạm quy định của FIFA liên quan tới giao tiếp và ứng xử trên sân cỏ.

Chính bởi những tiền lệ đó, việc Issa Diop không phải nhận bất kỳ hình phạt nào khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy khó hiểu, cho rằng FIFA đang áp dụng tiêu chuẩn thiếu nhất quán. Dù nguyên nhân là gì, trọng tài và tổ VAR đã quyết định để trận đấu tiếp tục mà không có bất kỳ sự can thiệp nào.

Miguel Almiron của Paraguay là cầu thủ đầu tiên tại World Cup 2026 bị phạt thẻ đỏ vì lấy tay che miệng khi nói chuyện với đối thủ.

Bản thân Issa Diop sau đó vẫn trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước hàng công đẳng cấp của tuyển Pháp. Phút 63, trung vệ này phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Kylian Mbappe trong nỗ lực ngăn chặn ngôi sao bên phía "Les Bleus".

Trên thực tế, Maroc đã nhập cuộc đầy quyết tâm trước á quân thế giới. Tuy nhiên, sự khác biệt về chất lượng đội hình và kinh nghiệm ở những thời điểm quyết định đã giúp Pháp tận dụng cơ hội tốt hơn để vươn lên dẫn trước 2-0 sau 66 phút thi đấu.

Trong quãng thời gian còn lại, đại diện châu Phi tạo ra không ít sức ép nhưng không thể tìm được bàn thắng rút ngắn cách biệt, qua đó chấp nhận dừng bước ở vòng tứ kết.

Issa Diop đã có một trận đấu vất vả khi phải đối đầu với Mbappe và hàng công tuyển Pháp.

Đó là kết quả mang đến nhiều tiếc nuối cho Maroc. Cách đây bốn năm tại World Cup 2022, họ từng làm nên lịch sử khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên góp mặt ở bán kết giải đấu số một hành tinh. Trớ trêu thay, đối thủ chặn đứng hành trình kỳ diệu ấy năm đó cũng chính là tuyển Pháp.

Và giữa những tiếc nuối về kết quả chuyên môn, khoảnh khắc Issa Diop đưa tay che miệng để nói chuyện với Dembele có lẽ vẫn sẽ còn được nhắc tới nhiều ngày nữa, như một trong những tình huống gây tranh cãi đáng bàn tại World Cup 2026, bởi vấn đề áp dụng công bằng các quy định của FIFA lại một lần nữa bị đặt dấu hỏi sau những ồn vào về vụ việc của Folarin Balogun (tuyển Mỹ) hay các vấn đề xoay quanh tuyển Argentina.