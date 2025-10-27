HLV Đội tuyển Quốc gia: “Tôi hi vọng sẽ có thêm những Quang Hải, Duy Mạnh”

Mới đây, chương trình Cầu thủ nhí 2025 đã lên sóng với sự tham gia của HLV trưởng của đội tuyển Quốc gia Việt Nam – Kim Sang Sik, người đã dẫn dắt và mang về nhiều thành tích cho bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik

Tại chương trình tuần này, HLV Kim Sang Sik trực tiếp huấn luyện cho 12 thí sinh nhí. Ông nói: “Tôi hi vọng sẽ có thêm những Quang Hải, Duy Mạnh cho bóng đá Việt Nam

Tuần này, chủ đề chính dành cho các cầu thủ nhí là “Khai mở chiến thuật”, tập trung phát triển kỹ năng cơ bản và tư duy thi đấu. Buổi tập bắt đầu với các bài khởi động do HLV Kim Sang Sik và HLV Hồng Sơn hướng dẫn, bao gồm xoay vai, bật nhịp, đập tay và đá chân. Các cầu thủ nhí đều thể hiện sự tập trung cao độ, thực hiện từng động tác với nghiêm túc và quyết tâm. Tiếp đó, Top 12 được hướng dẫn những bài tập chuyên môn hơn như chuyền bóng, giữ bóng và cách di chuyển khi bị đối thủ kèm sát.

HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh trong buổi tập: “Kỹ năng cơ bản là nền tảng quan trọng nhất cho bóng đá trẻ. Giữ bóng, chuyền bóng và rê bóng sẽ giúp các em phát triển lâu dài. Thể lực và sức mạnh sẽ tự nhiên được cải thiện theo tuổi, nhưng kỹ năng nền tảng phải được rèn luyện nghiêm túc ngay từ bây giờ”.

Cầu thủ Hồng Sơn cũng quan sát và nói về buổi huấn luyện của HLV Kim Sang Sik: “Các em khá bỡ ngỡ khi được tiếp cận với những bài tập mới, thậm chí với tôi cũng còn mới với các bài tập này. Nhưng tinh thần nghiêm túc của các cầu thủ nhí rất đáng khen.”

Trong suốt buổi tập, HLV Kim Sang Sik luôn chú trọng từng chi tiết nhỏ như cách chuyền bóng, vị trí đứng, giữ bóng hợp lý để vừa kiểm soát trận đấu vừa tránh việt vị.

Ông chia sẻ: “Từ trước đến nay, tôi chỉ huấn luyện các cầu thủ trưởng thành, những người chơi cho đội bóng chuyên nghiệp và đội tuyển quốc gia, nên đây là lần đầu tiên tôi huấn luyện các cầu thủ nhỏ tuổi. Tôi thật sự rất biết ơn về các cầu thủ nhí, đã tập luyện vô cùng nhiệt huyết trên sân.

Thành thật mà nói, tôi khá ngạc nhiên, khi thấy các em chơi bóng nghiêm túc đến vậy dù các em còn rất nhỏ. Tôi cũng nhận thấy một số em có kỹ năng và tố chất rất tốt, điều đó khiến tôi nghĩ rằng trong tương lai, có thẻ một vài em trong số này sẽ trở thành tuyển thủ quốc gia như là Quang Hải, Duy Mạnh của tương lai và bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa.

Các em đã áp dụng tốt bài tập chuyền bóng, chạy chỗ để tạo cơ hội. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều có tài năng và nếu tập trung hơn nữa vào việc luyện tập, các em sẽ tiến bộ vượt bậc. Tôi đặc biệt ấn tượng với Minh Thuận và Trần Quân, cả hai đều chơi rất tốt và tôi tin rằng các em có thể phát triển thành những cầu thủ giỏi trong tương lai”.