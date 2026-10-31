HLV đặc biệt bậc nhất Việt Nam: Hai lần cầm quân dự World Cup, dẫn dắt 5 tuyển trẻ quốc gia

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chưa HLV nào làm được điều giống như chiến lược gia này.

U15 Việt Nam vừa khép lại hành trình đáng nhớ tại U15 World Cup & Festival 2026, đạt thứ hạng 82 với thành tích thắng 6, hòa 1, thua 3.

Với riêng HLV Hoàng Anh Tuấn, ông một lần nữa khẳng định dấu ấn riêng trong sự nghiệp cầm quân khi luôn mát tay cùng các đội tuyển trẻ Việt Nam. Từ U15, U17, U19, U20 đến U23, nhà cầm quân quê Khánh Hòa đã đi qua mọi cấp độ của các đội tuyển trẻ, tạo nên những cột mốc đáng nhớ mà không nhiều đồng nghiệp có thể sánh được.

HLV Hoàng Anh Tuấn tạo nên nhiều cột mốc đáng nhớ cùng các đội tuyển trẻ Việt Nam. (Ảnh: AK)

Năm 2017, ông Hoàng Anh Tuấn đưa U20 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở một vòng chung kết World Cup dành cho bóng đá 11 người. Chín năm sau, HLV này tiếp tục được giao dẫn dắt U15 Việt Nam tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan.

Đó là những dấu mốc rất đặc biệt. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, ông là nhà cầm quân duy nhất cầm quân ở hai giải World Cup trẻ. Nhưng nếu chỉ nhìn vào hai lần xuất hiện ở sân chơi thế giới, người ta vẫn chưa thể hình dung hết đóng góp của HLV này đối với bóng đá trẻ Việt Nam.

Dấu ấn đầu tiên đến từ năm 2015, khi ông được bổ nhiệm dẫn dắt U19 Việt Nam. Ngay trong năm đầu tiên, đội bóng giành ngôi á quân U19 Đông Nam Á. Một năm sau, dù chỉ giành HCĐ khu vực, thầy trò ông Tuấn lại tạo nên bước ngoặt lớn ở sân chơi châu lục.

Tại VCK U19 châu Á 2016, U19 Việt Nam bằng lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu kiên cường đã lần lượt thắng Triều Tiên 2-1, hòa UAE 1-1 và hòa Iraq 0-0 để vượt qua vòng bảng. Chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Bahrain ở tứ kết đưa U19 Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết giải đấu, đồng thời giành vé dự U20 World Cup năm 2017.

U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017. (Ảnh: FIFA)

Bóng đá Việt Nam có lần đầu tiên góp mặt ở một vòng chung kết World Cup dành cho bóng đá 11 người. Những cái tên như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh…. bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn sau hành trình lịch sử ấy. Và người đứng sau cột mốc đó chính là HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tại U20 World Cup 2017, U20 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng, nhưng việc góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới đã là một bước tiến chưa từng có. Đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn hòa New Zealand 0-0, thua Pháp 0-4 và Honduras 0-2.

Đáng chú ý, U20 Việt Nam trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giành được điểm số tại một kỳ U20 World Cup. Kết quả ấy có thể chưa đáp ứng kỳ vọng về chuyên môn, nhưng giá trị lịch sử của tấm vé đến Hàn Quốc là điều không thể phủ nhận.

HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều lần được VFF tin tưởng giao nhiệm vụ. (Ảnh: AFC)

Sau thế hệ U19 năm 2016, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục gắn bó với các cấp độ trẻ khác nhau, và không phải hành trình nào cũng có trái ngọt. U18 Việt Nam từng bị loại ngay từ vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2019 sau thất bại trước Campuchia, còn U17 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng giải U17 châu Á 2023. Nhưng chính sự thăng trầm ấy cho thấy công việc đào tạo trẻ không phải con đường bằng phẳng, dễ dàng.

Năm 2023, ông Tuấn tiếp tục để lại dấu ấn ở cấp độ U20 và U23. Tại VCK U20 châu Á, U20 Việt Nam dù không thể vượt qua vòng bảng nhưng đã có hai chiến thắng đáng chú ý trước Australia và Qatar. Đến tháng 8 cùng năm, HLV này dẫn dắt U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch U23 Đông Nam Á. Đáng nhớ nhất là trận chung kết với U23 Indonesia, nơi các cầu thủ Việt Nam giành chiến thắng trên chấm luân lưu để đăng quang.

Đây cũng là một minh chứng cho khả năng làm việc với những tập thể trẻ của nhà cầm quân sinh năm 1968. U23 Việt Nam năm đó không sở hữu đội hình vượt trội về kinh nghiệm, thậm chí được đánh giá là một trong những đội trẻ nhất giải. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn giúp các học trò duy trì sự tập trung, bản lĩnh và tinh thần cạnh tranh để bước lên bục cao nhất.

Đầu năm 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn được giao trọng trách dẫn dắt U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á. Đội bóng vượt qua vòng bảng, tiến vào tứ kết trước khi thua Iraq 0-1. Đây cũng là một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt, bởi ông Tuấn lần đầu tiên đảm nhận vai trò HLV trưởng U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục với áp lực rất lớn sau khi HLV Philippe Troussier chia tay bóng đá Việt Nam vì thành tích bết bát.

U15 Việt Nam để lại nhiều ấn tượng tại U15 World Cup & Festival 2026. (Ảnh: FIFA)

Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy Hoàng Anh Tuấn không phải mẫu HLV chỉ xuất hiện ở một thế hệ cầu thủ rồi rời đi. Ông đã làm việc với nhiều lứa tuổi, nhiều tập thể khác nhau, từ những cầu thủ mới chập chững bước vào môi trường đội tuyển cho đến lớp kế cận sát cánh cửa đội tuyển quốc gia.

Điều đáng nói là thành công của ông không chỉ nằm ở những chiếc cúp. Chính nhà cầm quân này từng chia sẻ rằng điều khiến ông quan tâm nhất sau mỗi giải đấu là có bao nhiêu cầu thủ trẻ do mình huấn luyện được bước lên đội tuyển quốc gia. Đó cũng là cách nhìn của một người làm công tác đào tạo, nơi thành quả đôi khi không xuất hiện ngay trong một giải đấu, mà phải chờ nhiều năm sau mới được nhìn thấy.

Tất nhiên, cần phân biệt hai sân chơi: U20 World Cup 2017 là giải vô địch thế giới chính thức, phải vượt qua vòng loại rất gắt gao, còn FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là sự kiện bóng đá trẻ theo mô hình lễ hội thi đấu và phát triển cầu thủ với sự tham dự của 189 đội. Nhưng sự mát tay của ông Tuấn với các cầu thủ trẻ là điều có thể nhìn thấy rõ.

Hai lần đưa các đội tuyển trẻ Việt Nam đến những sân chơi World Cup, cách nhau gần một thập kỷ, có thể xem là biểu tượng cho sự bền bỉ cùng bóng đá trẻ. Với HLV Hoàng Anh Tuấn, điều đặc biệt không chỉ là những cột mốc ông từng chinh phục, mà còn là việc gieo những hạt giống cho tương lai bóng đá Việt Nam!

