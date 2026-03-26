HLV Bangladesh: "Với sức mạnh thế này, tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia thôi"

"Chúng tôi có một số sự thay đổi ở hàng hậu vệ trong hiệp 2, nhưng nhìn chung không quá rõ rệt. Hiệp 1 tuyển Việt Nam chơi tốt hơn, đó là điều chúng tôi đã nói trong phòng thay đồ. Tôi không hài lòng về trận đấu này”, HLV Javier Cabrera chia sẻ sau trận đấu.

Tuyển Bangladesh để thua nhanh chóng trước tuyển Việt Nam.

Trên sân Hàng Đẫy tối 26/3, tuyển Bangladesh nhanh chóng bị tuyển Việt Nam sút tung lưới chỉ sau 7 phút thi đấu. Cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là tiền đạo Phạm Tuấn Hải.

Tiếp đó, tuyển Việt Nam duy trì sức ép và có thêm được 2 bàn thắng do công của Xuân Mạnh và Hai Long để dẫn 3-0 trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, dù vẫn tạo ra được một số cơ hội nhưng đội quân của HLV Kim Sang-sik không ghi được thêm bàn thắng nào.

Chia sẻ về thất bại 0-3 ở trận giao hữu này, HLV tuyển Bangladesh đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam, đồng thời nhận định về cuộc đấu với tuyển Malaysia vào ngày 31/3 sắp tới của đội chủ nhà.

“Như tôi đã nói trước đó, tuyển Việt Nam có nhiều tài năng. Họ đang phát triển. Do vậy, tôi nghĩ sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch là điều cần thiết cho sự phát triển đó.

Tôi cũng biết rằng Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trận đấu chính thức tiếp theo. Với sức mạnh này, tôi nghĩ họ sẽ đánh bại đối thủ".