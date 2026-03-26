Thắng đậm Bangladesh, HLV Kim Sang-sik vẫn lo: "Tôi sẽ phải kiểm tra lại cân nặng của Xuân Son"

“Về cân nặng của Xuân Son, chúng tôi sẽ kiểm tra một lần nữa. Trong thời gian qua, cậu ấy có gặp một chấn thương ở bắp đùi nên di chuyển chưa tốt. Dù vậy, anh ấy đang trong quá tình hồi phục. Sẽ rất đáng chờ đợi trong trận đấu sắp tới”, HLV Kim Sang-sik nói sau trận gặp Bangladesh.

Xuân Son đang không có được phong độ tốt.

Chiến thắng 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu FIFA Days tối 26/3 không chỉ mang lại sự hứng khởi cho tuyển Việt Nam, mà còn giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều dữ liệu quan trọng về nhân sự trước trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 sau đây 5 ngày.

Với Xuân Son, tiền đạo này được tung vào sân trong hiệp 2 nhưng không thể hiện được nhiều. Anh không ghi bàn, không cho thấy được điểm mạnh về tốc độ và sức mạnh vốn có. Điều này khiến HLV Kim Sang-sik sẽ phải cân nhắc khả năng sử dụng Xuân Son khi tái đấu Malaysia vào ngày 31/3 tới.

Đáng chú ý, chia sẻ về màn ra mắt của tân binh Đỗ Hoàng Hên, HLV Kim Sang-sik chia sẻ:

“Trước trận đấu, tôi có nói chuyện với Hoàng Hên rằng sẽ thay đổi cậu ấy với nhiều vị trí khác nhau trong trận. Hên đã đồng ý và nói rằng rất sẵn sàng với nhiều đó. Vì vậy, trong trận hôm nay, tôi thay đổi Hên các vị trí khác nhau. Đây là cơ sở để tôi và ban huấn luyện tìm cách cho Hên được thi đấu ở vị tí tốt nhất, hướng tới trận gặp Malaysia”.

Hoàng Hên được HLV Kim Sang-sik xếp đá ở 3 vị trí tiền đạo, hộ công và tiền vệ trung tâm.

Bên cạnh đó, trường hợp của Đoàn Văn Hậu cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. HLV Kim Sang-sik đánh giá cao sự đa năng của học trò, đồng thời lý giải việc sử dụng anh một cách thận trọng:

“Văn Hậu thi đấu tốt với hai vai trò trung vệ lệch và hậu vệ cánh. Thời quan qua, cậu ấy thi đấu ở V.League khá tốt, nên hôm nay chúng tôi cần điều chỉnh thể lực và cách chơi để giảm thiểu số phút thi đấu cho cậu ấy, để có sự chuẩn bị cho trận gặp Malaysia một cách tốt nhất. Tôi nghĩ Văn Hậu sẽ thi đấu tốt với vai trò trung vệ lệch”.

Tuấn Hải, Xuân Mạnh và Hai Long là 3 cầu thủ ghi bàn cho tuyển Việt Nam.

Khép lại buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của trận giao hữu không nằm ở tỷ số, mà là bài kiểm tra toàn diện về thể lực và chiều sâu đội hình:

“Về chiến thuật, chúng tôi chủ yếu kiểm tra thể lực, thể trạng của cầu thủ. Thời gian qua, cầu thủ thi đấu tại V.League khá mệt mỏi nên hôm nay thay đổi người ở nhiều vị trí để duy trì thể trạng, giúp họ đạt độ chín cho trận đấu gặp Malaysia.

Hiệp 1, tôi sử dụng Hoàng Đức và Quang Hải nhưng hiệp 2 đã thay người. Trong trận đấu tới, nếu hai cầu thủ này không ra sân thì chúng tôi phải điều chỉnh và suy nghĩ thêm điều đó”.