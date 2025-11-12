HLV Argentina bổ sung gấp "thần đồng 2005" lên tuyển Việt Nam, quyết săn vàng SEA Games

Theo đó, tài năng trẻ Nguyễn Hoàng Quân, sinh năm 2005, vừa được HLV người Argentina Diego Giustozzi triệu tập bổ sung cho tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33.

Trong đợt hội quân, HLV Giustozzi vẫn giữ nguyên bộ khung chủ lực gồm các trụ cột giàu kinh nghiệm như Nguyễn Minh Trí, Phạm Đức Hòa hay Trần Thái Huy. Đây là nhóm cầu thủ từng góp công lớn trong chiến tích lịch sử giúp futsal Việt Nam lần đầu dự World Cup 2016.

Tuy nhiên, ala (tiền vệ) Ngô Ngọc Sơn - người cũng là một trong những công thần của thế hệ trên - bất ngờ xin rút vì lý do cá nhân. Quyết định này buộc nhà cầm quân người Argentina phải gọi gấp Nguyễn Hoàng Quân để lấp vào khoảng trống.

Nguyễn Hoàng Quân (trái) và Nguyễn Tiến Hùng là 2 cầu thủ trẻ nhất tuyển futsal Việt Nam trong đợt tập trung lần này.

Nguyễn Hoàng Quân cùng đồng đội Nguyễn Tiến Hùng là hai gương mặt trẻ nhất trong danh sách tập trung lần này. Cả hai đều sinh năm 2005 và được xem là những viên ngọc thô đầy hứa hẹn của futsal Việt Nam.

Hoàng Quân được đánh giá cao ở khả năng cầm bóng, xử lý trong phạm vi hẹp và sự táo bạo khi đối mặt cầu môn. Anh sẽ cạnh tranh vị trí với một tân binh khác là Nguyễn Tiến Hùng - cầu thủ vừa được vinh danh “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại Giải futsal U20 TP.HCM mở rộng 2025.

Sự xuất hiện của hai gương mặt trẻ được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho tuyển futsal Việt Nam. Vừa qua, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã thi đấu ấn tượng tại vòng loại futsal châu Á 2026 với thành tích toàn thắng 3 trận trước Lebanon, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc), ghi tới 20 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Giustozzi sẽ tập huấn tại TP.HCM đến ngày 10/12, trước khi sang Thái Lan dự SEA Games 33. Môn futsal nam có 5 đội góp mặt gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar, thi đấu vòng tròn một lượt để tranh huy chương.

Còn nhớ tại giải futsal vô địch Đông Nam Á 2024, tuyển Việt Nam đã vào đến chung kết và giành ngôi á quân sau khi để thua Indonesia. Trong khi đó, chủ nhà Thái Lan chỉ về thứ ba. Với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng ở SEA Games 33 sắp tới, tuyển futsal Việt Nam sẽ có cơ hội tốt để hiện thực hóa mục tiêu lần đầu giành huy chương vàng tại kỳ Đại hội lần này.