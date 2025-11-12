Cựu Vua phá lưới V.League từ trần sau cơn bạo bệnh, khép lại cuộc đời nhiều thăng trầm

Vào lúc 1h45 rạng sáng nay (12/11), cựu danh thủ Hồ Văn Lợi đã trút hơi thở cuối cùng sau cơn bạo bệnh, hưởng dương 55 tuổi. Sự ra đi của ông để lại nhiều tiếc thương cho người hâm mộ bóng đá TP.HCM, nơi cái tên “Tiếu già” Hồ Văn Lợi từng là biểu tượng của một thời vàng son nơi CLB Cảng Sài Gòn.

Hồ Văn Lợi là một trong những gương mặt đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng vì tài năng và lối chơi “quái chiêu”, ông còn là hình mẫu của nghị lực, tình yêu bóng đá và sự tận tụy với thế hệ đàn em. Sau khi giải nghệ, “Tiếu già” vẫn gắn bó với sân cỏ, tham gia đội cựu danh thủ TP.HCM, hướng dẫn các em nhỏ và góp mặt ở nhiều hoạt động phong trào.

Bệnh tình của ông được phát hiện cách đây 2 năm. Ban đầu, Hồ Văn Lợi vẫn nỗ lực rèn luyện sức khỏe, chơi pickleball, nhưng tình hình chuyển biến xấu khá nhanh. Chiều 10/11 vừa qua, bạn bè và đồng đội cũ từng tổ chức một trận đấu gây quỹ để giúp Hồ Văn Lợi điều trị bệnh. Tiếc rằng, họ đã không kịp nhìn thấy ông hồi phục.

Sinh năm 1970 tại Huế, Hồ Văn Lợi từng bị loại khỏi lớp năng khiếu TP.HCM vì thể hình nhỏ bé (cao 1m61), nhưng bằng ý chí và đam mê, ông vẫn kiên trì bám trụ với CLB Cảng Sài Gòn, khởi đầu từ vị trí “chạy việc vặt” rồi trở thành trụ cột.

Trong màu áo Cảng Sài Gòn, Hồ Văn Lợi gặt hái nhiều vinh quang: giành Cúp Quốc gia 1992, vô địch quốc gia 1997 và đặc biệt là mùa V.League 2001-2002 – nơi ông vừa cùng đội lên ngôi vô địch, vừa đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 9 bàn thắng sau 18 trận.

Nên nhớ rằng kể từ mùa 2001/02 tới mùa 2024/25, chỉ có 3 cầu thủ mang quốc tịch Việt Nam giành được danh hiệu Vua phá lưới V.League, gồm: Hồ Văn Lợi (2001/02), Hoàng Vũ Samson (2014) và Nguyễn Anh Đức (2017).

Lãnh đạo VFF, VPF thăm hỏi, tặng quà cựu danh thủ Hồ Văn Lợi (ngồi giữa) vào tháng 1/2024 khi đang điều trị bệnh.

Với lối chơi kỹ thuật, tinh quái cùng phong cách hào sảng, Hồ Văn Lợi được người hâm mộ đặt biệt danh “Tiếu già” – một nhân vật vừa “dị”, vừa đáng mến của sân cỏ Sài Gòn. Cố tiền đạo này cũng từng được triệu tập lên tuyển Việt Nam, ra sân ở một số trận giao hữu nhưng chưa có duyên với AFF Cup và SEA Games. Dù vậy, ông vẫn luôn được xem là biểu tượng của một thế hệ cầu thủ tài hoa, chân chất và đầy cá tính.

Sự ra đi của “Tiếu già” Hồ Văn Lợi khép lại một hành trình nhiều thăng trầm, nhưng tên tuổi của ông vẫn sẽ luôn giữ vị trí nhất định trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, với hình ảnh một chân sút bình dị, chân thật và giàu đam mê.