HLV Ai Cập tức tối nhắc tên Messi, tố FIFA thiên vị rõ ràng cho Argentina tại World Cup

HLV Hossam Hassan không giấu được sự bức xúc sau khi đội nhà để thua Argentina tại vòng 1/8 World Cup 2026.

Tại cuộc đọ sức thuộc vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Ai Cập thi đấu hợp lý trong hơn 2/3 thời gian trận đấu và có được 2 bàn thắng để dẫn trước 2-0. Nhưng trong khoảng 15 phút cuối trận, Argentina đã ghi liền 3 bàn để lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hossam Hassan của Ai Cập không giấu được sự bực tức: "Chúng tôi chơi tốt hơn nhà đương kim vô địch World Cup. Chúng tôi tốt hơn họ ở mọi mặt. Nhưng kết quả trận đấu bị tác động bởi cả những yếu tố bên trong và bên ngoài sân cỏ".

HLV Hossam Hassan tỏ ra bức xúc với công tác trọng tài

Ông Hossam Hassan không ngần ngại tố FIFA thiên vị đội tuyển Argentina và nhắc thẳng tên Messi: "Có lẽ họ muốn giữ nhà ĐKVĐ ở lại giải đấu. Có lẽ họ muốn Messi tiếp tục cuộc đua tại World Cup 2026. Trong bóng đá, đôi khi tồn tại những yếu tố bên ngoài vượt xa khía cạnh chuyên môn. Nhà vô địch thế giới đã nhận được sự hỗ trợ ở mọi cấp độ.

Dường như đã có những áp lực từ phía Argentina đối với kết quả này. Chúng tôi từng phản đối việc chỉ định trọng tài, nhưng rồi ai cũng phải chịu đựng vào một thời điểm nào đó và lần này đến lượt chúng tôi".

Hiệp hai trận đấu chứng kiến một số tình huống gây tranh cãi liên quan đến quyết định của trọng tài François Letexier. Nổi bật là 2 cú ngã của cầu thủ Ai Cập trong vòng cấm địa Argentina ngay trước khi Argentina phản công và Enzo Fernandez ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.

HLV đội tuyển Ai Cập nói kỹ hơn về tình huống này: "Chúng tôi không được hưởng phạt đền và VAR thậm chí không thèm can thiệp. Tất cả đều nhìn thấy chiếc áo bị kéo lại (khi Mac Allister va chạm với cầu thủ Ai Cập trong vòng cấm địa Argentina), nhưng thậm chí không có một lần kiểm tra VAR.

Cầu thủ Ai Cập ngã trong vòng cấm địa Argentina

Tôi không cảm thấy thuyết phục bởi kết quả này và cách mọi chuyện diễn ra trong trận đấu. Sự thật là chúng tôi đã bị đối xử bất công. Đây là một sự bất công".

Kết lại, ông Hossam Hassan tuyên bố: "Tôi sẽ không xem bất cứ trận đấu nào của kỳ World Cup này nữa".