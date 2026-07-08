Highlights trận đấu Argentina vs Ai Cập
Phút 15: Yasser Ibrahim mở tỷ số cho Ai Cập
Phút 83: Messi gỡ hòa 2-2 cho Argentina
Thông tin chi tiết trận đấu Argentina 3-2 Ai Cập
Kết quả: Argentina 3-2 Ai Cập
Bàn thắng
Argentina: Romero 79', Messi 83', Enzo Fernandez 90+2'
Ai Cập: Yasser Ibrahim 15’, Mostafa Ziko 67'
Đội hình ra sân
Argentina: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez,, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Paredes, Messi, Alvarez
Ai Cập: Shobeir, Ibrahim, Hany, Rabia, Hafez, Ashour, Ziko, Lashin, Attia, Salah, Hassan