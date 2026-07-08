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Highlights Argentina vs Ai Cập: Messi rực sáng dù hỏng penalty, kịch bản ngược dòng không tưởng

KDH
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Xem lại video bàn thắng trận đấu Argentina vs Ai Cập thuộc vòng 1/8 World Cup 2026.

Highlights trận đấu Argentina vs Ai Cập

Phút 15: Yasser Ibrahim mở tỷ số cho Ai Cập

Phút 83: Messi gỡ hòa 2-2 cho Argentina

Highlight Argentina vs Ai Cập: Messi rực sáng dù hỏng penalty, kịch bản ngược dòng không tưởng - Ảnh 1.

Messi xúc động với chiến thắng ngoạn mục của Argentina sau khi bị dẫn trước 2-0.

Thông tin chi tiết trận đấu Argentina 3-2 Ai Cập

Kết quả: Argentina 3-2 Ai Cập

Bàn thắng

Argentina: Romero 79', Messi 83', Enzo Fernandez 90+2'

Ai Cập: Yasser Ibrahim 15’, Mostafa Ziko 67'

Đội hình ra sân

Argentina: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez,, Tagliafico, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Paredes, Messi, Alvarez

Ai Cập: Shobeir, Ibrahim, Hany, Rabia, Hafez, Ashour, Ziko, Lashin, Attia, Salah, Hassan

Messi hỏng penalty nhưng vẫn lập siêu kỷ lục, Argentina ngược dòng kinh điển để vào tứ kết World Cup
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