HLV Ả Rập Xê Út: "Thủ môn U23 Việt Nam thi đấu trên cả tuyệt vời, thật không tin nổi"

"Phải thừa nhận rằng thủ môn của U23 Việt Nam hôm nay đã có trận đấu trên cả tuyệt vời. Chúng tôi đã dứt điểm rất nhiều, thực hiện đủ các phương án tấn công, nhưng cậu ấy luôn duy trì được sự tập trung cực cao.

Đó là thủ môn rất giàu kinh nghiệm. Cậu ấy biết cách làm chậm nhịp độ trận đấu vào những thời điểm cần thiết để giảm bớt sự hưng phấn của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này cũng là dễ hiểu vì U23 Việt Nam chỉ cần kết quả hòa là đủ để đạt được mục tiêu của mình.

Xin chúc mừng cậu ấy và chúc mừng U23 Việt Nam. Các bạn đã đạt được kết quả thực sự quan trọng và xứng đáng với vị trí dẫn đầu bảng đấu này".

Đó là những lời khen đầy fair-play mà HLV Luigi Biagio của U23 Ả Rập Xê Út dành cho thủ môn Trung Kiên của U23 Việt Nam. Trong trận đấu vào rạng sáng nay (13/1), Trung Kiên đã phải đối mặt với 26 pha dứt điểm, có 7 lần cứu thua, giúp U23 Việt Nam giữ sạch lưới để có được thắng lợi 1-0 chung cuộc.

Trung Kiên và U23 Việt Nam đã có được màn trình diễn xuất sắc tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2026.

Kết quả trên giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết với ngôi nhất bảng A, giành 9 điểm tuyệt đối, còn U23 Ả Rập Xê Út bị loại ngay sau vòng bảng với vỏn vẹn 3 điểm.

"U23 Ả Rập Xê Út đã chơi trận đấu đúng như những gì đã chuẩn bị, cố gắng kiên nhẫn, tổ chức tấn công bài bản và có trật tự. Tôi phải nói rằng trong hiệp một, các cầu thủ đã làm rất tốt điều đó, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Vào lúc này, tôi thực sự không thể đòi hỏi gì thêm ở các học trò của mình. Sang hiệp hai, đội tiếp tục gia tăng sức ép và cũng đã có thêm một vài cơ hội ghi bàn khác. Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã đã xảy ra khi U23 Ả Rập Xê Út bị trừng phạt ngay ở cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của đội bạn.

Bóng đá là như vậy, chúng ta phải chấp nhận nó. Đây là bài học để các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn. Những con số thống kê thực sự gây kinh ngạc. Chúng tôi tung ra tới 26 cú dứt điểm so với chỉ 4 cú đá của đối thủ. Nhưng một lần nữa, đó chính là bóng đá", HLV Luigi Biagio lý giải.

U23 Việt Nam gieo sầu cho đội chủ nhà.

Chiến lược gia người Italia nói thêm: "Như tôi đã giải thích trước đó, bóng đá đôi khi là như vậy. Trong hiệp hai, dù có ý kiến cho rằng U23 Ả Rập Xê Út chơi không tốt, nhưng thực tế chúng tôi vẫn tạo ra được 3 đến 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Tuy nhiên, khi thời gian dần trôi đi, mọi thứ trở nên khó khăn hơn và các cầu thủ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Sau khi phải nhận bàn thua, động lực và sự hưng phấn của U23 Ả Rập Xê Út gần như biến mất.

Tôi đã cố gắng thực hiện các sự thay đổi người dù điều đó khá mạo hiểm. Một số cầu thủ như Al Ammami thực tế không ở trạng thái thể lực tốt nhất để thi đấu vì cậu ấy vừa mới trở lại sau chấn thương, nhưng tôi vẫn muốn thử thách.

Nhìn lại toàn bộ những gì đã xảy ra và cách U23 Ả Rập Xê Út đến với giải đấu này, tôi phải khẳng định các học trò đã nỗ lực hết khả năng của mình. Thất bại và việc bị loại này thực sự là nỗi đau lớn. Tất cả các cầu thủ hiện đang rất thất vọng".