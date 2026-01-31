Hình thành cơn bão xoáy cực mạnh tấn công vùng Đông Nam nước Mỹ

Một cơn bão xoáy cực mạnh đang hình thành sẽ tấn công khu vực Đông Nam nước Mỹ vào cuối tuần này.

Tuyết, gió mạnh gây thiệt hại và lũ lụt ven biển nguy hiểm dự kiến sẽ ảnh hưởng đến một số khu vực ở phía nam dãy núi Appalachia, các bang Carolina và miền nam Virginia vào cuối tuần này khi một cơn bão mùa đông mạnh đang nhanh chóng mạnh lên ngoài khơi bờ biển Đông Nam.

Ảnh hưởng sẽ bắt đầu từ cuối ngày 30 đến ngày 31/1, với khả năng có tuyết và gió giật mạnh cấp bão dọc theo một số khu vực ven biển Bắc Carolina và Virginia vào tối 31/1.

Khu vực ven biển New England, đặc biệt là phía đông Massachusetts, có thể sẽ có tuyết và gió mạnh hơn vào cuối tuần nếu cơn bão di chuyển gần bờ hơn.

Một hệ thống áp thấp dự kiến sẽ hình thành gần bờ biển Bắc Carolina vào cuối ngày 30/1 trước khi mạnh lên nhanh chóng khi di chuyển về phía bắc vào ngày 31/1, một quá trình được gọi là sự hình thành bão xoáy cực mạnh (bombogenesis).

Khi bão xoáy cực mạnh, nó sẽ hút không khí rất lạnh về phía nam, khiến tuyết rơi ở những khu vực thường không có thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

Hơn 28 triệu người trên khắp khu vực Đông Nam nước Mỹ đang nằm trong diện cảnh báo và theo dõi bão tuyết, bao gồm một số khu vực ở phía bắc Georgia, các bang Carolina và phía nam Virginia.

Nhiều khu vực trong số này vẫn đang khắc phục hậu quả của trận bão tuyết chết người cuối tuần trước, khiến đường sá phủ đầy tuyết và băng, gây gián đoạn giao thông trên diện rộng và mất điện kéo dài.

Dự báo tuyết sẽ tích tụ nhiều ở một số khu vực phía nam dãy núi Appalachia, các bang Carolina và miền nam Virginia vào hai ngày cuối tuần khi cơn bão mạnh lên nhanh chóng ngoài khơi.

Dự báo tuyết rơi dày đặc nhất sẽ tập trung ở khu vực trung tâm và phía đông Bắc Carolina đến miền nam Virginia, với lượng tuyết rơi dự kiến từ 5 đến 10 inch.

Lượng tuyết rơi cục bộ có thể cao hơn nếu xuất hiện những dải tuyết dày hẹp. Các thành phố như Raleigh và Greensboro, Bắc Carolina, và Norfolk, Virginia, nằm trong số những nơi có nguy cơ tích tụ tuyết lớn.

Khối không khí rất lạnh hiện tại sẽ khiến tuyết tích tụ nhanh chóng khắp khu vực, bám chặt vào đường sá, cầu cống và các bề mặt chưa được xử lý mà hầu như không tan chảy.

Điều kiện giao thông dự kiến sẽ xấu đi nhanh chóng khi tuyết bắt đầu rơi, và tình trạng nguy hiểm có thể kéo dài đến sáng 1/2 trước khi tuyết ngừng rơi.