"Hình phạt" dành cho Cường Đô La

Nhắc đến Cường Đô La (doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982) nhiều người sẽ nghĩ ngay đến đam mê xe cộ. Hiện tại dù công việc bận rộn, đại gia phố núi vẫn thường xuyên bổ sung quân số cho BST xe sang, xe hiếm của mình.

Tuy nhiên mới đây - tối 14/9, Cường Đô La phải kêu trời vì màn nghịch ngợm của Suchin và Sutin với 1 trong số chiếc xe yêu thích: 2 nhóc tì dán sticker kín chiếc Toyota 86.

Chiếc xe của Cường Đô La được dán full sticker

Sự việc được “chống lưng” bởi Đàm Thu Trang. Cựu người mẫu đăng tải ảnh 2 con đứng trên capo xe và viết:

“Mẹ chỉ để đây và không nói gì nhiều đâu nha ba. Cảm ơn 2 bạn nhỏ luôn đồng hành cùng mẹ trong mọi tình huống. P/s: Dán sticker là có sự hỗ trợ của mẹ chứ không phải riêng 2 em bé dán nha cô chú. Đã dán xe ba thì cũng phải dán sao cho ba còn lái ra đường nữa chứ”.

Ngay lập tức, Cường Đô La có mặt ở phía dưới bài viết và liên tục bình luận bày tỏ cú sốc của mình. Hoá ra nam doanh nhân về nhà trễ nên mẹ con Đàm Thu Trang đã bày trò để nghịch.

Về phần mình, dù sốc nhưng Cường Đô La cũng không bực mình mà lại gửi lời yêu thương và cảm ơn 2 nhóc tì: “Ôi về nhà trễ có tí thôi mà. Baba yêu em, cảm ơn 2 cục thúi của baba”.

Phản ứng của Cường Đô La (Ảnh chụp màn hình)

Ở phần bình luận, cư dân mạng cũng để lại nhiều ý kiến khác nhau. Có người xót xe giùm Cường Đô La, có người lại khẳng định nhờ vậy mà có chiếc xe bản limited và không ít người lại tiết lộ đây là nỗi niềm của các bậc phụ huynh có con đam mê dán sticker.

“Đây mới đúng là limited của limited nha”, “2 em bé dễ thương quá, chiếc xe cũng dễ thương luôn”, “Đồng đội này luôn đồng hành cùng nhau trong mọi game chị Trang nhỉ”, “Chắc chắn là có sự chỉ đạo của mẹ Trang rồi”, “Từ phiên bản giới hạn thành phiên bản độc nhất!”,... là một số bình luận từ netizen.

Được biết chiếc xe được Suchin - Sutin decor lại là mẫu xe thể thao đến từ Nhật Bản Toyota 86 đời 2017. Chiếc xe thuộc bản facelift thế hệ đầu tiên với số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay tại Việt Nam.

Cường Đô La tậu chiếc xe này vào khoảng đầu năm 2025, thông qua một người bán siêu xe nổi tiếng. Giá bán cụ thể của chiếc Toyota 86 không được tiết lộ, nhưng với tình trạng gần như mới, mức giá chắc chắn không hề thấp. Tại Việt Nam, Toyota 86 từng được phân phối chính hãng với giá khoảng 1,7 tỷ đồng.

Từ khi sở hữu đến nay, Cường Đô La thường xuyên cho chiếc Toyota 86 lên sóng và nhiều lần bày tỏ sự yêu thích với chiếc xe này.

Cường Đô La rất ưa chuộng chiếc xe này, thường xuyên chăm chút và cho lên sóng

Chính Cường Đô La cũng là "nạn nhân" khi có 2 em bé mê dán sticker

Gia đình doanh nhân Nguyễn Quốc Cường

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)