Hình mẫu mẹ chồng kinh điển trên màn ảnh khiến mọi nàng dâu "khiếp sợ"

Những ngày này, chủ đề mẹ chồng - nàng dâu đang là chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội. Truyền hình Việt cũng từng xây dựng rất nhiều hình mẫu mẹ chồng tai quái trên màn ảnh khiến mọi nàng dâu khiếp sợ, trong đó nổi bật nhất là vai bà Phương của NSND Lan Hương trong Sống chung với mẹ chồng (2017) và vai bà Kim do NSƯT Thanh Quý đóng trong Hoa hồng trên ngực trái (2019), nhân vật bà Lâm (NSND Lan Hương thủ vai) trong phim Ngược chiều nước mắt.

Nhân vật kinh điển bà Phương (NSND Lan Hương thủ vai) trong Sống chung với mẹ chồng

Sống chung với mẹ chồng từng là bộ phim làm chao đảo màn ảnh năm 2017 với nhiều lời thoại bắt trend của nhân vật bà Phương - mẹ chồng của Minh Vân (Bảo Thanh). Nuông chiều con trai quá mức, khắt khe quá đáng với con dâu, can thiệp quá sâu và vô lý vào đời sống vợ chồng của con trai khiến nhân vật này trở nên vô cùng đáng sợ.

NSND Lan Hương trong vai bà Phương.

Những câu như: "Nhà tôi vô phúc mới có cô con dâu như cô", "Ai cho phép cô cưỡi lên con trai tôi thế hả?" hay "Vợ chỉ là một đứa xa lạ ở đẩu ở đâu về. Không lấy đứa này thì lấy đứa khác nhưng mà mẹ thì chỉ có một thôi" đã trở thành lời thoại kinh điển trên màn ảnh.

Diễn xuất ấn tượng của bộ ba diễn viên chính gồm NSND Lan Hương, Bảo Thanh và Anh Dũng khiến Sống chung với mẹ chồng đến nay vẫn được khán giả nhớ tới.

Nhân vật bà Kim (NSƯT Thanh Quý thủ vai) trong phim mới Hoa hồng trên ngực trái

Quá quắt không kém bà Phương là bà Kim của NSƯT Thanh Quý trong Hoa hồng trên ngực trái. Đối lập với hình ảnh người mẹ chồng tần tảo yêu thương con dâu vô cùng trong Cuộc đời vẫn đẹp sao, NSƯT Thanh Quý rất thành công với nhân vật bà mẹ chồng tác oai tác quái trong Hoa hồng trên ngực trái.

NSƯT Thanh Quý và Diệu Hương trong một cảnh phim cao trào.

Trong phim, ngoài tuyến nhân vật chính Thái - Khuê thì những diễn biến phức tạp của gia đình San (diễn viên Diệu Hương thủ vai) - bạn thân Khuê cũng khiến khán giả tò mò qua từng tập phim.

Dù giỏi giang, xinh đẹp, độc lập về tài chính nhưng hàng ngày nhân vật San vẫn phải chịu sự ghét bỏ "ra mặt" của bà Kim (NSƯT Thanh Quý thủ vai) - mẹ chồng San. Ngay từ đầu, bà Kim đã không có thiện cảm với San nên luôn tìm cách để hãm hại và đuổi cô ra khỏi nhà.

Bằng mọi quái chiêu của mình, bà Kim hết giả bệnh, vu oan giá họa đến thường xuyên đay nghiến và đánh đập con dâu một cách vô cớ. Thậm chí, bà ta còn oái oăm đến mức bỏ cả thuốc lạ vào nước uống để San không thể mang thai.

Diễn xuất ăn ý của NSƯT Thanh Quý và diễn viên Diệu Hương cùng tình huống phim kịch tính khiến mỗi lần mẹ chồng chạm trán nàng dâu đều cuốn hút người xem tò mò theo dõi.

Nhân vật bà Lâm (NSND Lan Hương thủ vai) trong phim "Ngược chiều nước mắt"

"Ngược chiều nước mắt" là bộ phim tâm lý gia đình xoay quanh cuộc sống gia đình của ông bà Lâm với 3 người con có vẻ thành đạt nhưng hôn nhân và cuộc sống lại gặp nhiều sóng gió trắc trở.

Nổi bật trong phim là hình ảnh bà Lâm – một bà mẹ chồng khó tính và thường đay nghiến cô con dâu thứ tên Mai (diễn viên Phương Oanh thủ vai). Với định kiến thời xưa về việc con gái có bầu trước khi cưới là hư hỏng thì Mai đã không được lòng bà mẹ chồng ngay từ khi "chân ướt chân ráo" về làm dâu.

NSND Lan Hương với hình tượng mẹ chồng khó tính trong Ngược chiều nước mắt.

Không những thế, bà Lâm còn luôn nghi ngờ Mai đã gài bẫy con trai mình. Bà ta đối xử lạnh nhạt và thường xuyên chì chiết nàng dâu tội nghiệp. Vốn là người chỉ yêu quý, thiên vị những đứa con có kinh tế và năng lực, cách ứng xử của bà Lâm với Mai ngày càng trở nên gay gắt khi cô không kiếm được nhiều tiền.

Chính bởi kiểu cư xử cảm tính của mình mà những mâu thuẫn trong gia đình bà Lâm liên tục bùng nổ và không thể giải hòa. Với vẻ mặt lạnh tanh, "khó đăm đăm" bà Lâm xứng đáng là một trong những bà mẹ chồng khó ưa nhất mà không nàng dâu nào muốn "chạm trán".

Trong những thước phim như vậy, khán giả thường bênh vực, xót thương cho các nàng dâu và quay ra chỉ trích các bà mẹ chồng ghê gớm. Nhưng chính những lời bình luận không mấy tích cực ấy, đã giúp "những bà mẹ chồng" khẳng định tài năng diễn xuất đỉnh cao của mình.

Qua từng bộ phim, các cô con dâu hay các bà mẹ chồng trong thực tế sẽ có thấu hiểu lẫn nhau để dung hòa mối quan hệ kinh điển này.