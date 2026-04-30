Hình dáng của máy bay chở khách siêu âm mới của Nga đã được hé lộ

Bạch Dương |

Máy bay chở khách siêu âm thế hệ mới của Nga không có kính buồng lái, nhưng lại xuất hiện cửa sổ nhỏ cho hành khách.

Nga đã hoàn thiện thiết kế máy bay chở khách siêu âm thế hệ mới, phương tiện này sẽ có mũi nhọn, thẳng và không có kính chắn gió truyền thống trên buồng lái của phi công.

Ông Andrey Popov, một trong những chuyên gia hàng đầu tại Viện nghiên cứu hệ thống hàng không nhà nước (GosNIIAS) về hệ thống không người lái, nói với hãng tin RIA Novosti rằng việc điều khiển chuyến bay sẽ dựa vào màn hình và cảm biến hơn là tầm nhìn trực tiếp từ buồng lái.

Theo ông Popov, khung máy bay được thiết kế với hình dáng khí động học tốt hơn, và phần mũi sẽ không chúc xuống như trên chiếc Tu-144 hay Concorde trong quá khứ.

Mặc dù buồng lái sẽ không hoàn toàn không có kính, phi công vẫn sẽ có cửa sổ bên, điều này là cần thiết để quan sát máy bay khi di chuyển trên mặt đất. Hành khách cũng sẽ có các cửa sổ thông thường.

Viện nghiên cứu cho biết một số công nghệ đã được phát triển và đánh giá trên bệ thử nghiệm, cũng như được kiểm tra trên mô hình trình diễn bay dựa trên máy bay Yak-40.

Máy bay chở khách siêu âm thế hệ mới của Nga sẽ khác đáng kể chiếc Tu-144 trong quá khứ.

Rõ ràng Nga đang muốn nối lại giấc mơ Tu-144 trong quá khứ, khi phương tiện chở khách siêu âm này không đạt được nhiều thành công khi có thời hạn phục vụ khá ngắn và hiệu quả kinh tế không rõ ràng.

Hiện đã có những lo ngại về dự án máy bay chở khách siêu âm của Nga, khi đây là một phương tiện đắt đỏ và phức tạp về mặt kỹ thuật, thách thức lớn hơn nhiều so với các phi cơ dân dụng thông thường mà Nga còn đang phải "chật vật" khi chế tạo hiện nay.

Theo RIA Novosti
