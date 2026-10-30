Hình ảnh xót xa của vợ Jang Dong Gun sau khi chồng lộ 700 tin nhắn ngoại tình

Cuộc sống của vợ Jang Dong Gun bị đảo lộn hoàn toàn sau khi chồng dính scandal ngoại tình chấn động?

Sáng 30/10, tờ Newsen cho hay, nữ diễn viên Go So Young - vợ Jang Dong Gun, vừa gây xôn xao mạng xã hội Hàn Quốc với đoạn video mới được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Trong video, nữ minh tinh sinh năm 1972 để lộ khẩu phần ăn hàng ngày ít ỏi đến khó tin, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Trước ống kính, Go So Young cho biết mỗi bữa cô ăn rất ít cơm, đồng thời khẳng định đến tối chỉ nạp vào cơ thể 1 lượng nhỏ thức ăn và tuyệt đối tránh xa đồ ăn vặt. Thậm chí, thay vì ăn cơm trong chiếc bát bình thường thì nữ diễn viên lại xới cơm vào đĩa đựng nước tương. Tận mắt chứng kiến khẩu phần ăn ít ỏi của bà xã Jang Dong Gun, ekip sản xuất đã không khỏi ngạc nhiên: “Trời, chị chỉ ăn chừng đó thôi nên mới giảm cân xuống còn 48kg như bây giờ có đúng không?”. Tới đây, Go So Young mới chia sẻ thêm: “Thực ra đúng là lượng thức ăn chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tôi đánh lừa não bộ bằng cách tạo cảm giác như mình đang ăn rất nhiều. Nhìn mà xem, tôi xới cơm đầy có ngọn vào chiếc đĩa đựng nước tương này mà”.

Go So Young để lộ khẩu phần ăn ít ỏi đáng kinh ngạc. Thậm chí, thay vì xới cơm vào chiếc bát bình thường thì cô lại ăn cơm trong 1 chiếc đĩa đựng nước tương. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn trực tuyến, 1 bộ phận khán giả nhận định, việc Go So Young ép cân, thực hiện chế độ ăn uống kham khổ như vậy có liên quan tới scandal ngoại tình của ông xã Jang Dong Gun. Trong đó, nhiều ý kiến đặt ra nghi vấn sao nữ họ Go đang phải quản lý vóc dáng nghiêm ngặt vì muốn giữ chồng.

Trước đó, Go So Young khẳng định, cô muốn đưa mức cân nặng về 47-48kg. Để đạt được mục tiêu, nữ ngôi sao đã cắt giảm hoàn toàn các cuộc hẹn, đồng thời kết hợp tập luyện thể dục và quản lý chế độ ăn uống, nhờ đó mà đã liên tục giảm cân trong suốt thời gian qua. Dù đã giảm xuống 49,2kg song Go So Young vẫn chưa thỏa mãn và muốn giảm tiếp để về với mức cân nặng của chính mình vào thời điểm kết hôn với tài tử Jang Dong Gun 16 năm trước. Mới đây, cô vừa lộ diện với gương mặt trông gầy rộc hẳn đi, 2 bên má teo tóp, hóp lại so với thời gian trước đó, khiến cho nhiều fan không khỏi hoang mang. Hiện tại, Go So Young đã về mức 48kg, trông gầy héo hon, và khán giả đang tò mò xem liệu nữ minh tinh này có quyết định dừng lại.

So với thời điểm cách đây không lâu (ảnh phải), gương mặt bà xã Jang Dong Gun giờ đây bỗng trông teo tóp, thiếu sức sống hơn hẳn. Ảnh: Nate

Mọi động thái và từng lời phát biểu của Go So Young trong những năm qua liên tục thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng, âu cũng là bởi Jang Dong Gun trước đó từng vướng scandal ngoại tình, lén lút săn gái sau lưng vợ.

Còn nhớ nguồn cơn của vụ bê bối này xuất phát từ 1 cuộc tấn công đánh cắp dữ liệu điện thoại quy mô lớn nhắm vào hàng loạt sao Hàn hồi đầu năm 2020. Các nạn nhân bị hacker đòi tiền chuộc từ 50 triệu won (925 triệu đồng) đến 1 tỷ won (18,5 tỷ đồng). Nếu không thỏa hiệp, các ngôi sao bị đe dọa phát tán ảnh nhạy cảm hoặc tin nhắn riêng tư phơi bày bí mật đời tư.

Nam diễn viên Joo Jin Mo (Hoàng Hậu Ki) cũng là 1 trong những nạn nhân. Tuy nhiên, anh không chấp nhận thỏa hiệp giao tiền cho bọn tin tặc, thậm chí còn đăng đàn thách thức khi thông báo rằng điện thoại của anh cũng như nhiều sao hạng A khác đã bị hacker xâm nhập. Hành động này của Joo Jin Mo đã chọc tức bọn tin tặc, khiến chúng quyết định cho nổ tung 1 quả bom bê bối hạng nặng liên quan đến nam diễn viên.

Do không vòi được tiền ở chỗ Joo Jin Mo, nhóm hacker đã tung hê tổng cộng 700 tin nhắn mua dâm, lên kế hoạch mở tiệc thác loạn của tài tử này và Jang Dong Gun. Trong 12 ảnh chụp màn hình tin nhắn lan truyền trên MXH, Jang Dong Gun cùng Joo Jin Mo nhiều lần bàn bạc tìm những sao nữ trẻ đẹp, nóng bỏng để thực hiện giao dịch tình ái. Joo Jin Mo tổng cộng đã giới thiệu 8 cô gái là người mẫu, hoa hậu, MC ở showbiz Nhật Bản và Hàn Quốc bằng hình ảnh để Jang Dong Gun lựa chọn. Người trẻ nhất được Joo Jin Mo mồi chài mua dâm là nữ người mẫu môtô, DJ nổi tiếng Siena - năm đó mới 21 tuổi.

Điều sốc nhất trong 700 tin nhắn đó chính là chuyện Jang Dong Gun chủ động đề nghị Joo Jin Mo tổ chức bữa tiệc với các cô gái đã kết hôn ở độ tuổi 30, vóc dáng gợi cảm, cao gầy. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ vì Joo Jin Mo không tìm được đối tượng như yêu cầu của tài tử họ Jang. Dẫu vậy, Jang Dong Gun lại cho hay anh vẫn sẽ ra ngoài tìm kiếm niềm vui trong ngày nghỉ khi làm việc ở Busan (Hàn Quốc).

Theo truyền thông Hàn, toàn bộ nội dung tin nhắn bị phát tán là vào năm 2013. Thời điểm này, Jang Dong Gun đã kết hôn. Đáng phẫn nộ là thời điểm Jang Dong Gun ngoại tình ở bên ngoài thì vợ anh - Go So Young - đang mang thai con thứ 2.

Jang Dong Gun bại lộ chuyện tìm gái “giải khuây” khi vợ mang thai. Ảnh: Sina

Ngoài tìm những sao nữ xinh đẹp để thực hiện giao dịch mua dâm và mở tiệc thác loạn, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo còn có nhiều lời bình phẩm khiếm nhã về phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ.

Vụ bê bối leak tin nhắn nói trên không chỉ khiến danh tiếng của Jang Dong Gun sụp đổ hoàn toàn mà có giáng 1 đòn nặng nề vào cuộc hôn nhân của anh. Sau khi scandal “săn gái” của chồng bại lộ, Go So Young lặng lẽ khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân. 3 ngày sau vụ việc, gia đình họ được trông thấy du lịch ở Hawaii (Mỹ). Theo các nguồn tin, Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” khi loạt tin nhắn khiếm nhã bị phát tán. Dù vậy, họ vẫn ra nước ngoài du lịch với nhau do đã hứa đưa các con đi chơi và Go So Young cũng muốn rời khỏi Hàn Quốc để tránh “bão dư luận”. “Team qua đường” cho biết Go So Young xem ông xã như không khí, lạnh nhạt và không nói chuyện với đàng trai trong suốt chuyến đi.

Go So Young và Jang Dong Gun đã cãi nhau to, “chiến tranh lạnh” sau bê bối của nam tài tử. Nữ minh tinh còn bỏ sang Mỹ với các con để tránh bão dư luận. Ảnh: Koreaboo

Nguồn tin thân cận tiết lộ, Go So Young đã sốc nặng, xấu hổ, đau khổ và tổn thương nặng nề khi biết chồng “cắm sừng” mình. Cô thậm chí bỏ mặc, để 1 mình Jang Dong Gun trở về nước đối mặt và dọn dẹp hậu quả từ vụ scandal. Giai đoạn ấy, tài tử 7X áp lực đến mức phải dùng thuốc vì mất ngủ. Phải mất gần 1 năm, Go So Young mới quyết định tha thứ, cho Jang Dong Gun cơ hội chuộc lỗi với gia đình vì muốn các con có tổ ấm trọn vẹn, không phải trải qua cảnh cha mẹ bất hòa chia ly.