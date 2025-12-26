Sáng 26-12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội trốn thuế đối với vợ chồng trùm giang hồ cộm cán xứ Thanh là Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981) và Phạm Thị Hương Giang (SN 1980; cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Trùm giang hồ Vi "ngộ" và vợ tại tòa sáng nay 26-12

Trước đó, ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trốn thuế" xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") và vợ Vi "Ngộ" là Phạm Thị Hương Giang về tội "Trốn thuế".

Quá trình điều tra xác định vợ chồng Vi đã có hành vi trốn thuế khi mua lại căn nhà 136 Đào Duy Từ (phường Hạc Thành) gây thiệt hại cho nhà nước 231 triệu đồng.

Vi "ngộ" được biết đến là một trùm giang hồ khét tiếng ở Thanh Hóa, nổi lên từ việc bảo kê sòng bạc, đòi nợ thuê rồi lấn sân sang cho vay nặng lãi, xây dựng đàn em lên tới cả trăm người.

Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mạnh tay trấn áp tội phạm núp bóng doanh nghiệp, qua đó đã triệt phá nhiều băng ổ nhóm, trong đó Vi "ngộ" bị bắt giữ với nhiều tội danh như: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "trốn thuế".



