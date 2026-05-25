Hình ảnh vật thể nghi là tên lửa siêu vượt âm Oreshnik dội xuống Ukraine

Truyền thông Ukraine và các kênh Telegram lan truyền video cho thấy vật thể rực sáng - được cho là tên lửa siêu vượt âm Oreshnik - nhằm vào một mục tiêu không xác định tại thị trấn Belaya Tserkov gần thủ đô Kiev của Ukraine.

Đoạn video mới nhất có nhiều điểm tương đồng với các video lan truyền hồi tháng 1, khi Nga sử dụng hệ thống Oreshnik trong cuộc tấn công vào một nhà máy ở Lviv (Ukraine), nơi sửa chữa và bảo dưỡng máy bay chiến đấu cũng như sản xuất máy bay không người lái tầm xa.

Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine - Yury Ignat - ngày 24/5 xác nhận, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công thành phố Belaya Tserkov. Ông cho biết thêm, tên lửa được phóng từ trường bắn thử nghiệm Kapustin Yar ở miền nam nước Nga.

Vụ tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Bộ Quốc phòng “đưa ra các đề xuất” để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ký túc xá trường cao đẳng nghề ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, khiến nhiều người thương vong.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã cảnh báo công dân Mỹ về một “cuộc không kích có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng” có thể xảy ra trong vòng 24 giờ, và khuyến cáo công dân nên chuẩn bị sẵn sàng tìm nơi trú ẩn ngay lập tức trong trường hợp có cảnh báo.

Nga lần đầu tiên công khai xác nhận việc sử dụng tên lửa Oreshnik vào tháng 11/2024, trong một cuộc tấn công vào cơ sở công nghiệp quân sự Yuzhmash ở Dnepropetrovsk. Hệ thống này được thiết kế để mang nhiều đầu đạn với tốc độ siêu vượt âm và được Mátxcơva mô tả là gần như không thể đánh chặn bằng các hệ thống phòng không hiện tại.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

