Ngày 31-10, sau khi nước lũ rút, người dân TP Đà Nẵng và vùng phụ cận tất bật thu dọn, khắc phục hậu quả. Tại chợ Nam Phước (xã Nam Phước), hàng chục hộ tiểu thương rơi vào cảnh mất trắng tài sản khi toàn bộ hàng hóa bị ngâm nước, hư hỏng nặng.

Cảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng

Toàn bộ số chuối của một tiểu thương ở chợ Nam Phước bị ngâm trong nước lũ

Cảnh tan hoang ở chợ Nam Phước

Nhiều hàng hoá bị ngâm trong nước lũ phải vứt bỏ

Bà Phạm Thị Thuỳ Linh cố gắng gọt lại mớ khoai bị ngập nước, hàng hóa thiệt hại khoảng hơn 20 triệu đồng

Hoa tươi ngâm trong nước lũ, chất thành đống ở chợ Nam Phước

Rác tập kết ở khu vực cổng chợ

Bà Trần Thị Thanh, tiểu thương bán hoa tại chợ, cho biết thiệt hại hơn 60 triệu đồng do toàn bộ số hoa tươi nhập về trước lũ bị nước ngập, hư hỏng. "Trước khi mưa lớn tôi đã kê hàng lên kệ, nhưng nước dâng quá nhanh, chỉ kịp nhìn hàng hóa trôi theo dòng lũ" - bà Thanh nghẹn ngào.

Khắp khu vực chợ, rác và hàng hóa ngổn ngang. Mùi ẩm mốc bốc lên từ những sạp hàng bị ngâm nước nhiều ngày. Nhiều tiểu thương lặng lẽ dọn dẹp, cố gắng vớt vát những gì còn sót lại sau trận lũ dữ.

Shop hoa của ông Đặng Hùng Khánh, đường Hùng Vương, xã Nam Phước thiệt hại hơn 30 triệu đồng. Theo ông Khánh, toàn bộ hàng hoá bị ngập nước, chỉ một số ít còn tận dụng được

Bà Hồ Thị Mỹ, ở khối phố Long Xuyên 1, xã Nam Phước thất thần bên hàng chục bao lúa bị nước lũ ngâm

Một khu vui chơi trẻ em ở xã Nam Phước ngập trong bùn non

Người dân hai bên đường Hùng Vương, xã Nam Phước tất bật dọn dẹp bùn non

Trường THPT Sào Nam ngập bùn sau lũ, các giáo viên đang dọn dẹp bên trong

Không chỉ khu chợ, người dân quanh khu vực khối phố Long Xuyên 1, xã Nam Phước cũng chịu thiệt hại nặng nề. Bà Hồ Thị Mỹ cho biết mất hơn 100 triệu đồng khi 6 tấn lúa mua về xay gạo bán bị ngâm nước nhiều ngày, lên mốc, không thể sử dụng.

Cửa hàng đồ thể thao Tuấn Sport trên đường Trần Nhân Tông, phường Điện Bàn thiệt hại khoảng 200 triệu đồng do nước ngập làm hư hỏng 1 máy đan vợt cùng hàng trăm đôi giày thể thao và quần áo

Đồ đạc ngấm nước hư hỏng được các hộ kinh doanh mang ra chất thành đống trên đường Trần Nhân Tông, phường Điện Bàn

Hàng điện máy hư hỏng sau lũ tại cửa hàng trên đường Trần Nhân Tông

Trong ngày 31-10, nhiều khu dân cư ở phường Điện Bàn vẫn còn ngập trong nước lũ

Tại phường Điện Bàn, dọc các tuyến Trần Nhân Tông, nhiều hộ kinh doanh điện máy, quần áo, hàng gia dụng… cũng bị thiệt hại nặng do nước lũ tràn vào nhà. Hàng hóa ngập sâu, phần lớn hư hỏng hoàn toàn. Một số hộ cố gắng thu gom, sấy khô để tận dụng lại, song phần lớn đành bỏ đi vì không thể cứu vãn.