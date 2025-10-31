Ngày 31-10, sau khi nước lũ rút, người dân TP Đà Nẵng và vùng phụ cận tất bật thu dọn, khắc phục hậu quả. Tại chợ Nam Phước (xã Nam Phước), hàng chục hộ tiểu thương rơi vào cảnh mất trắng tài sản khi toàn bộ hàng hóa bị ngâm nước, hư hỏng nặng.
Cảnh tan hoang sau lũ lịch sử ở Đà Nẵng
Bà Trần Thị Thanh, tiểu thương bán hoa tại chợ, cho biết thiệt hại hơn 60 triệu đồng do toàn bộ số hoa tươi nhập về trước lũ bị nước ngập, hư hỏng. "Trước khi mưa lớn tôi đã kê hàng lên kệ, nhưng nước dâng quá nhanh, chỉ kịp nhìn hàng hóa trôi theo dòng lũ" - bà Thanh nghẹn ngào.
Khắp khu vực chợ, rác và hàng hóa ngổn ngang. Mùi ẩm mốc bốc lên từ những sạp hàng bị ngâm nước nhiều ngày. Nhiều tiểu thương lặng lẽ dọn dẹp, cố gắng vớt vát những gì còn sót lại sau trận lũ dữ.
Không chỉ khu chợ, người dân quanh khu vực khối phố Long Xuyên 1, xã Nam Phước cũng chịu thiệt hại nặng nề. Bà Hồ Thị Mỹ cho biết mất hơn 100 triệu đồng khi 6 tấn lúa mua về xay gạo bán bị ngâm nước nhiều ngày, lên mốc, không thể sử dụng.
Tại phường Điện Bàn, dọc các tuyến Trần Nhân Tông, nhiều hộ kinh doanh điện máy, quần áo, hàng gia dụng… cũng bị thiệt hại nặng do nước lũ tràn vào nhà. Hàng hóa ngập sâu, phần lớn hư hỏng hoàn toàn. Một số hộ cố gắng thu gom, sấy khô để tận dụng lại, song phần lớn đành bỏ đi vì không thể cứu vãn.