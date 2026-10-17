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Hình ảnh quảng trường rộng 4,5ha đầu tiên ở Lạng Sơn

Anh Trọng
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Cùng với việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự án xây dựng Quảng trường rộng hơn 4,5 ha tại trung tâm tỉnh Lạng Sơn, hình ảnh thiết kế các hạng mục của dự án cũng vừa được đơn vị tư vấn hoàn thành.

- Ảnh 1.

Hình ảnh toàn cảnh quảng trường rộng hơn 4,5 ha.

- Ảnh 2.

Dự án có 17 hạng mục, công trình sẽ được thi công.

- Ảnh 3.

Quảng trường Lạng Sơn được triển khai tại mặt bằng hiện nay là Sân vận động Đông Kinh hiện hữu, thuộc phường Đông Kinh và một số công trình trụ sở nhà nước lân cận với tổng diện tích sàn khoảng 45.871m² (tương đương 4,59ha).

- Ảnh 4.

Hình ảnh thiết kế hạng mục quảng trường.

- Ảnh 5.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Ảnh 6.

Khu khuôn viên nhạc nước

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Hình ảnh các công trình về đêm

- Ảnh 11.

Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do đơn vị tư vấn lập, dự án dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng hơn 256 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ 2026 - 2029.

Dự án quảng trường tỉnh Lạng Sơn được triển khai tại khu vực Sân vận động Đông Kinh hiện hữu, thuộc phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, diện tích sàn thực hiện khoảng 45.871m², tương đương 4,59ha. Phía Bắc khu đất giáp đường Lê Lợi, phía Nam giáp đường Phai Vệ, phía Tây giáp đường Bà Triệu và phía Đông giáp núi Phai Vệ. Tổng mức đầu tư khoảng 256 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách địa phương.

Dự án các hạng mục xây dựng chính, như: Quảng trường trung tâm, sân khấu, hai khán đài; Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các công trình đón tiếp, quản lý, kỹ thuật; Hồ nước kết hợp nhạc nước, cây xanh, đường dạo, chòi nghỉ; Bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, đường giao thông nội bộ và hệ thống điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 256 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ 2026 - 2029.

Từ ngày 13 đến ngày 19/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đang lấy ý kiến nhân dân về kiến trúc và việc thực hiện dự án.

Tags

Lạng Sơn

sân vận động

Ủy ban MTTQ

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