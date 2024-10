Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn còn dư âm kéo dài dù cả hai concert đều đã kết thúc. Các fan của hai chương trình đều liên tục lên những bài khen chê về chất lượng âm nhạc, cũng như trải nghiệm khi đi concert.

Như mới đây, một fan đã chia sẻ về "kiếp nạn" khi đi coi concert Anh Trai Say Hi. Cô nàng chia sẻ hình ảnh bãi gửi xe của concert không hề có điện nên phải rất vất vả mới tìm được xe của mình.

Q. đăng tải hình ảnh bãi gửi xe tối thui cùng dòng trạng thái: "Chỉ muốn nói là bãi xe concert Anh Trai Say Hi tệ quá. Mình chứng kiến một cô không tìm được xe, khóc nức nở giữa cái trời tối thui, xung quanh toàn cỏ cây".

Q. cũng cho biết hình ảnh được chụp lúc 18h mà trời đã nhá nhem tối thế này. Đến khi concert kết thúc, các bạn fan khác chỉ còn nước vất vả cầm đèn pin, soi ra từng chiếc xe trong hàng giờ đồng hồ.

Hình ảnh bãi gửi xe concert Anh Trai Say Hi tối thui lúc 18h. (Ảnh: Nguyên Nguyên)

Bên dưới bài viết, đã có rất nhiều bạn trẻ cũng đi coi concert này gặp trường hợp tương tự. Trong đó, đa số kêu than thở rằng do không có điện trong bãi gửi nên rất khó tìm được xe, có những bạn trẻ phải dành 2-3 tiếng mới thoát khỏi bãi gửi xe này.



Bên cạnh đó, một số cũng chỉ ra những tips hay ho khi đi coi concert để tránh "kiếp nạn" trên như: Book xe ôm, hoặc khi vừa gửi xe thì lưu ngay định vị của xe vào Google Maps. Hoặc các bạn trẻ nên tranh thủ về khi concert đã gần đến hồi kết để tránh cảnh tượng đông đúc, ùa nhau vào bãi gửi xe.

Một bạn fan khác cũng gặp tình cảnh tương tự. (Ảnh: blue_nts09)

Dưới đây là một số bình luận nổi bật:

- "Mình đứng xem concert đã mệt rồi, còn kiếp nạn đi kiếm cái xe mà muốn gục ngã. Lúc gửi xe, mình cũng đã quay video, chụp hình lại nơi gửi. Đó là lúc 2h chiều trời sáng. Nhưng khi concert kết thúc lúc 1h sáng, trời tối thui, mình mở hình coi thì đúng là vừa cầu trời vừa gắng tìm lại chỗ. Mình mất gần 2 tiếng mới kiếm được xe, xong rồi đi ăn sáng luôn".

- "Mình kiếm xe máy gần 1,5 tiếng trong bóng đêm mà muốn khóc luôn, xung quanh toàn tiếng ếch nhái. Có một anh staff chở mình chạy tìm mãi mà không được. Cuối cùng có một anh staff khác đẩy xe mình từ tuốt phía trong ra. Nghĩ lại cảnh tượng hôm đó vẫn ám ảnh".

- "Nhớ lại vẫn thấy khủng hoảng tinh thần. Mình với nhỏ bạn tìm kiếm trong vô vọng, đèn điện thoại thì bật le lói. Hai đứa vừa tìm vừa khóc, vì xe không có smart key (chuông thông minh) để bấm. Mình đặt ở một chỗ, nhưng lại bị bạn nào dắt ra tít chỗ khác, tìm mãi mới ra được".

- "Hôm đó mình muốn né trường hợp mọi người ùa ra lấy xe, nên mình cùng bạn đã ra trước tầm 23h. Mình soi đèn pin tìm xe tới 2h sáng lận. Cuối cùng phải nhờ mấy chú chở đi tìm thì mới thấy được. Lúc mình về, còn rất nhiều bạn vẫn đang tìm xe, giữa cái trời tối không một bóng đèn đó".

- "Thật sự mà nói thì quá chán cái bãi gửi xe Day 2 này. Chủ yếu do bãi ngoài trời nên phụ thuộc vào ánh sáng tự nhiên, không có đèn gì hết để tìm. Mọi người lần sau có đi concert nào mà bãi ngoài trời thì một là đi xe tay ga, có cái đèn sáng khi bật chìa khoá; còn không thì cài định vị cho cái chỗ để xe trên Google Map. Phải nhớ rõ xe mình để hàng nào, đoạn nao đến lúc tìm sẽ đỡ cực hơn. Hôm đó mình đi, may mà xe có đèn chứ không cũng như mọi người, tìm đến 1-2h sáng vẫn chưa thoát ra được".