Hình ảnh phản cảm tại tang lễ Quý Bình

Từ 14h ngày 8/3 đến 12h ngày 9/3, lễ viếng NSƯT Quý Bình diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TPHCM). Vào sáng 9/3, thay vì mở cửa đón khách, cổng chính của nhà tang lễ đóng kín do lo ngại người dân hiếu kỳ cùng các nhà sáng tạo nội dung xâm phạm không gian trang nghiêm bên trong.

Nghệ sĩ Hồng Tơ bị làm phiền khi đến viếng Quý Bình vào chiều 8/3.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong , những vị khách không mời vây kín bên ngoài cổng nhà tang lễ. Bất chấp yêu cầu từ ban tổ chức là tôn trọng sự riêng tư của gia đình, không quay phim, chụp ảnh hay livestream , các YouTuber, TikToker vẫn cố dùng điện thoại quay phim qua những khe hở trên cổng.Lực lượng an ninh được bố trí canh gác trước cửa. Họ nhiều lần yêu cầu đám đông giải tán nhưng không được lắng nghe. Người dân vẫn cố chen chúc để có được những hình ảnh "độc quyền" tại tang lễ Quý Bình . Trên YouTube, cư dân mạng có thể dễ dàng tìm thấy những video với tiêu đề như “Toàn cảnh tang lễ Quý Bình”, “Tang lễ diễn viên Quý bình” hay “Trực tiếp tang lễ diễn viên Quý bình ngày 9/3”…Khi có khách viếng hoặc nghệ sĩ đến tiễn biệt Quý Bình lần cuối, nhân viên an ninh chỉ có thể mở hé cổng, vừa đủ để người đó vào. Khán giả và người hâm mộ cũng có thể đăng ký vào viếng, nhưng phải tuân thủ quy định của tang lễ, nếu không sẽ bị mời ra ngoài.Những hình ảnh này gây bức xúc trong dư luận. Mọi người chỉ trích hành vi câu view trên nỗi đau của người khác là thiếu văn minh, vô cảm, không tôn trọng cả người đã khuất lẫn gia quyến. Khán giả bình luận: "Người ta đặt biển cấm quay phim, chụp hình, livestream ngay vị trí dễ thấy, nhưng nhiều người giống như không có mắt. Họ không có sự tôn trọng nào cho Quý Bình hay gia đình anh. Đáng buồn cho thời đại câu view, câu like quá", "Đúng thật là phiền hà", "Nhiều người ý thức quá kém", "Xin hãy hành xử văn minh hơn để người đã khuất được yên nghỉ"...

Trước đó, NSƯT Mỹ Uyên phải xin lỗi vì để lộ hình ảnh về nghệ sĩ Quý Bình khiến dư luận bức xúc. Cô cho biết chỉ muốn chia sẻ một chút hình ảnh cuối cùng của người em thân thiết, không cố tình thu hút sự chú ý.