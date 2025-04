Hình ảnh những trường, lớp mầm non đầu tiên ở TP HCM 50 năm trước

"Nửa thế kỷ đã trôi qua, kể từ Đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử, đánh dấu mốc son chói lọi trong hành trình thống nhất đất nước. Trong niềm vui lớn lao ấy, ngành giáo dục mầm non TP HCM đã không ngừng nỗ lực, vượt qua muôn vàn khó khăn để vươn mình phát triển, trở thành một điểm sáng trong bức tranh giáo dục của cả nước" - bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, chia sẻ như trên tại Ngày hội phát triển giáo dục mầm non TP HCM, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cho biết ngay sau ngày giải phóng, từ năm 1975, giáo dục mầm non bắt đầu được xây dựng từ những cơ sở nuôi dạy trẻ nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ con em cán bộ, công nhân viên trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Các trường mầm non đầu tiên như Trường Mầm non 19/5, Trường Mầm non Thành phố ra đời, đánh dấu bước khởi đầu cho một hệ thống giáo dục mầm non chính quy.

Những năm 1980, cùng với công cuộc Đổi mới của đất nước, giáo dục mầm non được chú trọng hơn với sự mở rộng các cơ sở giáo dục công lập và sự tham gia của các cơ sở ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội.

Đến thập niên 1990, TP HCM đã có những bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa chương trình giáo dục mầm non, xây dựng đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và nâng cấp cơ sở vật chất. Số lượng cơ sở giáo dục mầm non tăng đáng kể, từ vài trăm cơ sở lên hàng nghìn, phủ khắp các quận, huyện. Đây cũng là thời kỳ mà các chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ được cải thiện, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ....

Cùng xem lại những hình ảnh trường, lớp mầm non ở TP HCM những năm 1975-1985 được chụp lại từ kỷ yếu ngành GD-ĐT các quận, huyện ở TP HCM.

Trường Mầm non 19 tháng 5 TP trước đây

Những trường, lớp mầm non ở TP HCM giai đoạn 1975-1985

Trẻ tại các cơ sở mầm non tại quận Tân Bình, TP HCM những năm từ 1975-1985

Một hoạt động biểu diễn văn nghệ tại trường mầm non ở TP HCM giai đoạn 1975-1985

Trò chơi của các bé ở trường mầm non những năm 1975-1985

Trường, lớp mầm non đầu tiên ở TP HCM được xây dựng năm 1975

Sở GD-ĐT TP HCM cho biết từ năm 2010 đến nay, TP HCM có hệ thống 3.252 cơ sở giáo dục mầm non khang trang, hiện đại, trải rộng khắp 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Các chương trình giáo dục mầm non được đổi mới theo hướng tích hợp, chú trọng phát triển kỹ năng sống, tư duy sáng tạo và giá trị nhân văn cho trẻ. Cùng với đó là việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy, sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, đã giúp các trường mầm non trở thành những "ngôi nhà hạnh phúc", nơi các em nhỏ được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, khoa học và an toàn....

Nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra như hội thi dành cho giáo viên và học sinh

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra như hội thi dành cho giáo viên và học sinh, các tiết mục đồng diễn thể dục, triển lãm tranh... đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.

Ngày hội không chỉ là dịp để tri ân, ôn lại truyền thống của ngành giáo dục mầm non mà còn là cơ hội để toàn ngành cam kết không ngừng nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, hiện đại; đồng thời chú trọng bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên, nhân viên...