Hình ảnh nhiều khu chung cư thành 'ốc đảo' sau mưa lớn, dân dựng đập ngăn nước tràn vào hầm

Khu chung cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) "chìm trong biển nước" vào sáng 26/8 sau trận mưa lớn, toàn bộ lối ra vào khu chung cư này bị cô lập bởi nước khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Đ.C/VNN.