Hình ảnh nhiều khu chung cư thành 'ốc đảo' sau mưa lớn, dân dựng đập ngăn nước tràn vào hầm
Mưa lớn liên tục do hoàn lưu bão Kajiki khiến nhiều khu chung cư ở Hà Nội "chìm trong biển nước", các tuyến đường nội khu bị cô lập. Thậm chí, có chung cư phải dựng đập, rào chắn để ngăn không cho nước tràn xuống hầm...
