HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hình ảnh nhiều khu chung cư thành 'ốc đảo' sau mưa lớn, dân dựng đập ngăn nước tràn vào hầm

Ninh Phan |

Mưa lớn liên tục do hoàn lưu bão Kajiki khiến nhiều khu chung cư ở Hà Nội "chìm trong biển nước", các tuyến đường nội khu bị cô lập. Thậm chí, có chung cư phải dựng đập, rào chắn để ngăn không cho nước tràn xuống hầm...

Khu chung cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) "chìm trong biển nước" vào sáng 26/8 sau trận mưa lớn, toàn bộ lối ra vào khu chung cư này bị cô lập bởi nước khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Đ.C/VNN.

Hàng loạt thùng chứa rác cùng rác thải sinh hoạt tại khu chung cư nổi lềnh bềnh, gây mất vệ sinh. Ảnh: Đ.C/VNN.

Cư dân cùng ban quản lý tòa nhà dựng đập, rào chắn tạm để ngăn nước tràn vào hầm để xe. Ảnh: Đ.C/VNN.

Chung cư Ecohome 1, nằm kế bên chung cư Ecohome 3 cũng bị ngập nặng, nước tràn vào thang máy tầng một. Ảnh: Viết Tuân/VNE.

Khu đô thị An Khánh ngập sâu trong biển nước khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ảnh: Phùng Linh.

Tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) - khu đô thị nhà giàu cũng bị ngập nặng sau trận mưa kéo dài. Ảnh: MXH.

Cách đó không xa, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn... Ảnh: MXH.

Khu đô thị Starlake cũng rơi vào tình trạng tương tự, nhiều tuyến đường ngập nặng. Ảnh: MXH.

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

báo Tiền Phong

báo mạng

ngập lụt ở Hà Nội

Chung cư Ecohome 1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại