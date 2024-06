Hình ảnh người lính cứu hỏa nỗ lực chữa cháy ngôi nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an thành phố; Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.