Hình ảnh người cựu binh chiến dịch Điện Biên 99 tuổi tại lễ tổng duyệt A80 được chia sẻ nhiều nhất trên MXH lúc này

Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hàng nghìn cựu chiến binh từ khắp mọi miền Tổ quốc đã có mặt từ rất sớm để theo dõi buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Giữa biển người ấy, hình ảnh một cụ ông đã gần tròn trăm năm tuổi đời xuất hiện khiến ai chứng kiến cũng xúc động, nghẹn ngào.

Ảnh: QPVN Digital

Theo thông tin từ VOV, đó là cụ Lê Bình, 99 tuổi (sinh năm 1927), hiện sinh sống tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội). Cụ từng tham gia chiến dịch Điện Biên - một trong những chiến dịch lịch sử làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của dân tộc Việt Nam. Trong sáng nay, cụ được lực lượng chức năng hỗ trợ, đưa đến vị trí thuận lợi để theo dõi buổi lễ, đồng thời có các y bác sĩ túc trực, kiểm tra sức khỏe thường xuyên để đảm bảo an toàn.

Khoảnh khắc cụ Lê Bình xuất hiện với tóc bạc trắng, trên gương mặt là những vết hằn của tuổi tác nhưng vẫn trang trọng khoác lên mình bộ quần áo thật chỉn chu, đeo trên ngực lấp lánh những huân - huy chương được trao tặng ghi dấu một đời cống hiến cho đất nước, đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Cụ Lê Bình được chăm sóc sức khoẻ. Ảnh: QPVN Digital

"Đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất đắt giá nhất. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một lần này nữa thôi. Thế hệ trẻ chúng con xin cúi đầu nghiêng mình gửi lời cảm ơn tới thế hệ cha ông."

“Với những người cựu chiến binh, có lẽ huân huy chương họ đeo, không chỉ là sự công nhận của tổ quốc mà còn luôn nhắc họ nhớ về những gì đã phải đánh đổi để dành lấy nền hoà bình, độc lập của ngày hôm nay. Năm tháng trôi qua nhưng lòng yêu nước rực cháy của cụ vẫn luôn còn đó. Chúc cụ nhiều sức khoẻ.”

“Nay có chỗ dành riêng cho các bác, có cả bộ phận y tế chăm sóc sức khoẻ. Ấm áp biết bao khi thấy các bác từng kề vai sát cánh sinh tử ngoài chiến trường giờ đây có thể bên nhau chứng kiến một đất nước hoà bình, được trân trọng và chăm sóc. Cảm ơn Ban tổ chức rất nhiều.”