Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh Ngọc Trinh xuất hiện với gương mặt được băng bó kín mít, xung quanh là nhiều người đang hỗ trợ. Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến không ít cư dân mạng hoang mang, đặt ra hàng loạt nghi vấn về tình trạng hiện tại của nữ người mẫu.

Trong hình ảnh được chia sẻ, Ngọc Trinh diện trang phục đơn giản, phần đầu và khuôn mặt được quấn băng kín, chỉ để lộ đôi mắt. Bên cạnh cô là ekip liên tục hỗ trợ, từ chỉnh lại băng, trang phục cho đến chuẩn bị các chi tiết nhỏ. Hình ảnh này lập tức tạo cảm giác vừa lạ lẫm vừa khiến nhiều người thoạt nhìn không khỏi giật mình.

Hình ảnh Ngọc Trinh băng bó kín cả mặt lan truyền trên mạng xã hội

Tuy nhiên, đây thực chất là hình ảnh hậu trường trong một dự án phim điện ảnh mà Ngọc Trinh tham gia. Cụ thể, nữ người mẫu đang ghi hình cho bộ phim điện ảnh, nơi cô đảm nhận vai diễn có liên quan đến yếu tố thẩm mỹ và những tình tiết bí ẩn.

Phân cảnh băng bó kín mặt được cho là một phần trong nội dung phim, khi nhân vật của Ngọc Trinh thực hiện các ý tưởng liên quan đến can thiệp ngoại hình. Chính tạo hình này góp phần tăng thêm màu sắc kịch tính, đồng thời khiến khán giả tò mò về vai trò của cô trong mạch phim.

Bên cạnh đó, loạt hình hậu trường khác cũng hé lộ tạo hình đa dạng của Ngọc Trinh trong dự án lần này, từ hình ảnh bác sĩ kín đáo đến những phân đoạn mang màu sắc kinh dị. Điều này cho thấy nữ người mẫu đang thử sức với dạng vai có phần khác biệt so với hình tượng quen thuộc trước đây.

Ngọc Trinh hé lộ vài khoảnh khắc hậu trường trong phim điện ảnh, và không quên chế thành meme mạng xã hội

Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Trà Vinh, bắt đầu bước vào showbiz từ khoảng năm 2005. Nhờ lợi thế hình thể nổi bật cùng phong cách thời trang táo bạo, cô nhanh chóng tạo dựng được dấu ấn riêng. Danh xưng Nữ hoàng nội y gắn liền với tên tuổi suốt nhiều năm, trở thành “thương hiệu cá nhân” giúp Ngọc Trinh luôn nằm trong nhóm người đẹp gây chú ý hàng đầu Vbiz.

Sau những biến động lớn trong sự nghiệp, hình ảnh của cô ở thời điểm hiện tại đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây Ngọc Trinh gắn liền với vòng eo 56 cm, chế độ ăn uống khắt khe và phong cách sexy tối đa, thì hiện tại cô xuất hiện với hình ảnh điềm tĩnh hơn, tiết chế hơn và đặc biệt là thoải mái với cơ thể của chính mình.

Người đẹp cũng không ngại chia sẻ chuyện tăng cân, không còn giữ được số đo “huyền thoại” như trước. Điều này từng khiến nhiều người bất ngờ, bởi suốt thời gian dài, cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng diện mạo hiện tại giúp Ngọc Trinh trông tươi tắn, đầy sức sống hơn, gương mặt đầy đặn cũng tạo cảm giác gần gũi và trẻ trung.

Ngọc Trinh có những thay đổi tích cực sau khi trải qua biến cố lớn

Song song với việc thay đổi hình ảnh, Ngọc Trinh cho thấy sự nghiêm túc khi từng bước trở lại với nghệ thuật. Dự án đánh dấu màn tái xuất của cô là vai diễn trong phim điện ảnh Chị Dâu . Dù không đảm nhận vai chính, nhưng màn thể hiện của cô vẫn nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Khán giả đánh giá diễn xuất của Ngọc Trinh đã có sự tiến bộ rõ rệt, tròn vai và cảm xúc hơn so với trước. Không còn là hình ảnh gượng gạo, cô thể hiện được chiều sâu nhân vật và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Từ một cái tên từng bị gắn mác "bình hoa di động", Ngọc Trinh đang dần chứng minh sự nghiêm túc với diễn xuất.

Sau Chị Dâu , cô không lựa chọn xuất hiện dày đặc mà đi theo hướng chậm rãi, thận trọng. Mỗi dự án đều được cân nhắc kỹ, tránh tạo ra những tranh cãi không cần thiết. Thay vì chạy theo độ phủ sóng, Ngọc Trinh ưu tiên những vai diễn phù hợp với hình ảnh mới, có chiều sâu hơn.

Phải mất gần một năm sau, cô mới chính thức trở lại màn ảnh rộng với dự án Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ , đánh dấu bước đi tiếp theo trong hành trình định hình lại hình ảnh của mình.

Ngọc Trinh đang thể hiện sự nghiêm túc với phim ảnh

