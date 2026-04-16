Hình ảnh "Ngoại thương cơ sở 3" nhỏ như nhà trọ gây sốt mạng xã hội: Cô Hiệu trưởng vào cuộc hé lộ sự thật 20 năm

Nhắc đến Trường Đại học Ngoại thương (FTU), nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một trong những trường đại học hàng đầu về kinh tế - đối ngoại, với cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, môi trường học tập năng động và đầu ra “xịn xò”.

Ngoài trụ sở chính ở Hà Nội, cơ sở 2 của FTU tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM từ lâu cũng đã xây dựng được vị thế riêng, thu hút đông đảo sinh viên với chất lượng đào tạo và hoạt động ngoại khóa nổi bật. Tuy nhiên, giữa những hình ảnh chỉn chu, hiện đại đó, mới đây trên mạng xã hội lại xuất hiện một bức ảnh khá “lệch tông”, một tòa nhà nhỏ bé, đơn giản nằm ở Phố Phan Xích Long, phường Phú Nhuận được gắn biển tên với dòng chữ “Trường Đại học Ngoại thương cơ sở II tại TP.HCM”.

Thoạt nhìn, nhiều người tưởng đây chỉ là một bức ảnh mang tính hài hước, kiểu “dìm hàng nhẹ” về cơ sở của trường bởi trong bức ảnh được chia sẻ, tòa nhà chỉ cao 3 tầng với diện tích khá nhỏ, trông chẳng khác gì những căn nhà bình thường nằm xen giữa khu phố. So với hình dung về một trường đại học top đầu, không gian này khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí bật cười vì quá khiêm tốn. Tác giả bài đăng còn kèm caption hài hước cho bức ảnh là “cơ sở 3”.

Bức ảnh đang được nhiều sinh viên FTU chia sẻ

Phía dưới bài đăng, không thiếu những bình luận mang tính hài hước kèm khó hiểu như: "Ủa tưởng nhà trọ", "Cơ sở gì mà bé xíu vậy?", "FTU mà đây á?", "Ủa có thật không mọi người, gắn biển hẳn hoi thế kia chắc không lừa được, nhưng đây sao lại bé thế nhỉ?", "Hãy cho tôi biết sự thật đi"...

Nhưng cũng chính trong phần bình luận, một số thầy cô và cựu sinh viên của trường đã giải thích rằng đây thực chất là hình ảnh từ hơn 20 năm trước, thời điểm FTU cơ sở 2 tại TP.HCM mới bắt đầu hình thành. Khi đó, trường chưa có cơ sở riêng mà phải thuê, mượn phòng học tại các địa điểm khác nhau, trong đó có khu vực đường Phan Xích Long (Phú Nhuận). Không gian nhỏ bé trong ảnh chính là một trong những văn phòng, địa điểm đầu tiên đánh dấu sự hiện diện của FTU tại phía Nam.

Thậm chí, nhiều thế hệ sinh viên từ K3x đến khoảng K44 của trường đều từng học trong điều kiện cơ sở vật chất còn rất hạn chế, phải di chuyển giữa các điểm học tạm, trong đó có cả Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trên đường Phan Đình Phùng.

Dù thiếu thốn về điều kiện, nhưng theo chia sẻ, điều đó không hề làm giảm đi tinh thần học tập của thầy và trò. Ngược lại, chính giai đoạn này đã tạo nên một phần “chất” riêng của sinh viên Ngoại thương tự lập, linh hoạt và bền bỉ.

Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng, tài khoản được xác nhận là của PGS.TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cũng để lại bình luận đầy ý nghĩa:

“Các em thân mến! Đây chính là địa điểm đánh dấu giai đoạn đầu khi FTU bắt đầu hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh. Cô rất mong các em trân trọng lịch sử của những thế hệ thầy và trò Ngoại Thương! Hãy hiểu rằng từng viên gạch tạo nên Ngoại Thương ngày nay đều được tạo nên từ tâm huyết của nhiều thế hệ! Xin cảm ơn các em vì đã đọc comment này!”.

Bình luận này nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác, như một lời xác nhận cho câu chuyện phía sau bức ảnh tưởng chừng chỉ để… đùa vui. Điều đáng nói của hơn của bức ảnh là hành trình mà Trường Đại học Ngoại thương đã đi qua để có được vị thế như hôm nay.

Cơ sở 2 của FTU tại phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM hiện nay

Từ những ngày đầu phải đi mượn phòng học, xoay xở với cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, đến việc dần xây dựng được một hệ thống đào tạo bài bản, môi trường học tập chuyên nghiệp, đó không phải là câu chuyện của vài năm, mà là kết quả của hàng chục năm tích lũy. Mỗi giai đoạn, mỗi thế hệ sinh viên, dù học trong điều kiện đủ đầy hay giản đơn đều góp một phần vào việc định hình “chất” Ngoại thương.

Có thể với thế hệ sau, hình ảnh một cơ sở bé xíu giữa lòng thành phố nghe vừa lạ vừa khó tin. Nhưng với những người từng đi qua giai đoạn đó, đây lại là một phần ký ức nơi không có nhiều lựa chọn, nhưng lại có rất nhiều nỗ lực. Chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy, theo thời gian, lại trở thành nền móng cho một thương hiệu giáo dục lớn mạnh của hiện nay.