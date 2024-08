Hình ảnh nghẹn lòng của Hoa hậu Ngọc Châu trong giây phút tiễn biệt mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng ngày 15/8, linh cữu bà Đặng Thị Gái - mẹ Hoa hậu Ngọc Châu được đưa đi án táng tại nghĩa trang ở Tây Ninh. Những ngày qua, bạn bè thân thiết, đối tác, đồng nghiệp của Ngọc Châu đã có mặt tại Tây Ninh để thắp nén hương cho người quá cố cũng như gửi lời chia buồn, động viên đến gia quyến. Đối mặt với biến cố lớn nhất cuộc đời, Ngọc Châu sốc và khóc rất nhiều, H'Hen Niê đã đến bên cạnh để san sẻ nỗi buồn và phụ giúp bạn thân sắp xếp tang sự.

Mới đây, Kim Duyên xót xa chia sẻ hình ảnh Ngọc Châu cúi đầu, lặng người khi linh cữu của "má Bảy" được an táng. Trong vài khoảnh khắc, cô quay đi lau nước mắt, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía di ảnh của mẹ khiến ai nhìn cũng phải nghẹn lòng. Không chỉ gia đình, hàng xóm mà sáng nay nhiều người bạn của Ngọc Châu như Mâu Thủy, Lệ Hằng, Thủy Tiên, Hoàng Nhung, Kim Duyên... cũng có mặt để tiễn biệt "má Bảy" về nơi an nghỉ cuối cùng. Người hâm mộ nhắn nhủ Ngọc Châu sớm lấy lại tinh thần, mạnh mẽ bước tiếp để mẹ có thể an lòng ra đi.

Ngọc Châu ôm chặt di ảnh của mẹ trong lễ an táng diễn ra vào sáng 15/8

Cô cúi đầu, đứng một góc nén đau thương nhìn "má Bảy" về với đất mẹ

Ánh mắt luyến lưu của Ngọc Châu khi nhìn về phía di ảnh và linh cữu mẹ khiến ai cũng đau lòng

Sau khi đến viếng mẹ Ngọc Châu, Khánh Vân thổ lộ: "Về đến nhà 4 giờ 30 sáng mà sao vẫn tỉnh táo và không ngủ được. Lòng thao thức nhiều suy nghĩ, lướt những video trên mạng lại càng buồn hơn. Chỉ mong sao những ngày sau chị gái yêu thương sẽ chỉ đón nhận những điều ngọt ngào và tốt đẹp nhất mà thôi. Cô ơi, cô đi nhẹ nhàng, bình yên cô nhé. Tất cả mọi người thương cô nhiều lắm và cũng thương Châu rất nhiều".

Á hậu Kim Duyên cũng bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của mẹ Ngọc Châu: "Thương bác ra đi không yên lòng. Thương chị ở lại quá xót xa. Ôm chị vào lòng chỉ muốn làm sao san sẻ vơi đi một chút đau thương mất mát này. Chị khóc mắt sưng tấy đỏ hoe thương vô cùng".

Ngoài những người trực tiếp đến viếng thì nhiều sao Việt cũng gửi tâm thư đến Ngọc Châu. Á hậu Hoàng My chia sẻ: "Mẹ không phải là mẹ ruột của con, và con cũng chưa tiếp xúc nhiều với mẹ ngoài đời, nhưng sao nghe tin mẹ đột ngột ra đi con đau lòng và choáng váng quá… Vì mẹ mang đến cho con cảm giác một người mẹ hiền từ, lương thiện, nhân hậu và ấm áp chỉ qua hình ảnh và câu chuyện của mẹ, bằng sự đơn sơ thuần khiết của mẹ.

Con hạnh phúc cho em Châu vì có mẹ, và đau lòng cho những đứa con vừa mất mẹ, một sự mất mát lớn của chúng con khi không còn được gặp hình ảnh của mẹ nữa. Biết cuộc đời không ai thoát khỏi hai chữ 'vô thường', nhưng nỗi đau này sao đau quá. Con nghĩ tới mẹ con, con nhìn con gái mình. Không nỗi đau và sự mất mát nào lớn hơn không còn mẹ trên đời. Con tin ở trên cao, mẹ luôn dõi theo và bảo vệ cho các em. Con cám ơn mẹ đã đến với chúng con".

Nhiều vòng hoa chia buồn từ bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đã được gửi đến thay lời chia buồn đến gia đình Ngọc Châu trong những ngày qua

Ngọc Châu khóc nức nở trong vòng tay của CEO Bảo Hoàng

Vụ tai nạn khiến mẹ của Ngọc Châu tử vong xảy ra vào 9 giờ 25 phút ngày 13/8 trên đường 785 (đoạn qua ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Tân Châu). Theo đó, xe buýt biển số 70H - 050.15 do tài xế V.V.T (sinh năm 1989, ngụ huyện Tân Châu) điều khiển lưu thông theo hướng xã Tân Hưng đi xã Tân Phú. Khi đến đoạn trên, xe buýt va chạm với xe mô tô biển số 70K1 - 016.48 do bà Đặng Thị Gái (sinh năm 1963, ngụ huyện Tân Châu) điều khiển lưu thông chuyển hướng từ ấp Tân Thanh ra đường 785. Va chạm xảy ra, bà Gái bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu nhưng không qua khỏi.

Ngọc Châu sinh ra trong một gia đình bình thường ở nông thôn, ba qua đời khi cô 5 tuổi, em trai 10 tháng tuổi và chị gái tròn 10 tuổi. Suốt từng ấy năm, mẹ Ngọc Châu một mình vừa làm việc vừa chăm sóc và nuôi dạy các con. Bà từng có thời gian trồng mía, sau đó vì thua lỗ nên chuyển sang thuê đất trồng mì, cao su để kiếm đủ kinh tế nuôi 3 con.

Ngọc Châu từng nói về mẹ: "Mẹ là điểm tựa lớn để tôi cố gắng, phấn đấu. Mỗi khi gặp áp lực, không biết phải làm gì, tôi đều lấy điện thoại gọi cho mẹ. Đối với tôi, khoảnh khắc ý nghĩa nhất chính là ngày giỗ ba, được tụ họp với anh chị em và mẹ. Ba mất sớm, tôi chứng kiến mọi khoảnh khắc mẹ vất vả như thế nào. Bản thân tôi tự nhủ phải thành công để chăm sóc cho mẹ. Bài học lớn nhất mà mẹ mang đến cho tôi là sống tử tế, sống có ước mơ".

Trong lần gần nhất nhắc về mẹ, cô thổ lộ niềm mong mỏi lớn nhất: "Bây giờ Châu chỉ quan tâm cho sức khỏe mẹ nhiều nhất. Mình muốn bản thân có thể quan tâm và chăm sóc cho mẹ nhiều hơn".

Mong Ngọc Châu sớm lấy lại tinh thần, vững lòng sau mất mát quá lớn này