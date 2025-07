Hình ảnh ngày đầu hoạt động của công an xã, phường mới ở Hà Nội

Người dân đến trụ sở Công an phường Vĩnh Tuy làm thủ tục hành chính.

Sáng sớm 1/7, phóng viên báo Tiền Phong có mặt tại trụ sở một số Công an cấp xã ở Hà Nội để ghi nhận không khí trong ngày đầu tiên đi vào hoạt động sau khi điều chỉnh địa giới hành chính.

Tại Công an phường Vĩnh Tuy (số 15 ngõ 230 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội), các cán bộ, chiến sĩ có mặt từ rất sớm để chuẩn bị công việc, tiếp đón người dân đến làm thủ tục hành chính...

Được biết, đây là trụ sở cũ của UBND phường cũ nên phòng làm việc có khác so với trụ sở cơ quan Công an, do đó, ban đầu phải sửa chữa, cải tạo lại cho phù hợp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an phường Vĩnh Tuy.

Khoảng 8h, một số người dân đầu tiên đến làm thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Thị Thành - công dân phường Vĩnh Tuy cho biết, bản thân đến để nhờ cán bộ Công an hướng dẫn sử dụng, cập nhật giấy tờ bảo hiểm trên ứng dụng VNeID.

"Tôi tuổi cao, con cái đi làm ăn xa nên rất khó thao tác cập nhật giấy tờ tùy thân trên ứng dụng điện thoại" - bà Thành nói.

Tại đây, bà Thành được Đại úy Trương Hồng Sơn hướng dẫn tận tình các bước thực hiện cập nhật thông tin giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Bà Thành được Đại úy Trương Hồng Sơn hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID.

Tương tự, tại Công an phường Hoàn Kiếm (số 2 Cổ Tân, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã bố trí khu vực để tiếp dân và làm thủ tục hành chính như cấp Căn cước, đăng ký xe...

Người dân được cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàn Kiếm hướng dẫn cập nhật ứng dụng VNeID.

Thiếu tá Trần Trung Kiên - Phó Trưởng Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, sáng 1/7, các cán bộ, chiến sĩ được phân công nhiệm vụ đã bắt tay ngay vào công việc phục vụ người dân. "Tất cả người dân đến làm thủ tục đều được cán bộ, chiến sĩ tiếp đón, hướng dẫn tận tình thực hiện các thủ tục theo đúng quy trình một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất" - Thiếu tá Kiên cho biết.

Khu vực làm thủ tục cấp Căn cước.

Người dân có thể đến trụ sở Công an nhận thẻ Căn cước sau khi hoàn thành các thủ tục.

Còn tại Công an xã Thường Tín, anh Nguyễn Văn Thành đến làm thủ tục đăng ký xe. Anh Thành chia sẻ trong quá trình làm hồ sơ được các cán bộ, chiến sĩ công an tận tình hướng dẫn nên kê khai nhanh chóng và thuận tiện.

Người dân đến Công an xã Thường Tín làm thủ tục đăng ký xe, cấp Căn cước.

Vừa qua, tại buổi Công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ của Công an cấp xã mới, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã mới nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ liên tục, không làm gián đoạn, ngắt quãng, nhất là những nội dung công việc liên quan đến giải quyết các dịch vụ hành chính công phục vụ nhân dân.

Theo Công an TP Hà Nội, hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội có 126 đơn vị Công an cấp xã. Như vậy, sau sắp xếp lại 526 Công an xã, phường, thị trấn xuống còn 126 Công an phường, xã đã giảm 400 đầu mối.

Về cán bộ, chiến sĩ, 126 Công an xã, phường có 126 Trưởng Công an cấp xã, 624 Phó Trưởng Công an cấp xã. Tổng số cán bộ, chiến sĩ 126 Công an cấp xã hiện nay là 11.138 người.