Hình ảnh ngập lụt mới nhất do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế

Mưa lớn bắt đầu từ sáng 27-9 kéo dài đến chiều do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi khiến một vài khu vực thấp trũng ở TP Huế bị ngập úng cục bộ.

Trong đó, khu vực xóm Gióng, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu, TP Huế bị ngập sâu nhất. Nước chảy xiết khiến người và các phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, cho biết lực lượng của phường đã túc trực tại khu vực này để tiến hành giúp dân di dời đồ đạc đến nơi cao ráo; đồng thời theo sát diễn biến thực tế nhằm di dời người dân khi có lệnh.

Do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, ở Huế mưa lớn. Khu vực xóm Gióng, đường Nguyễn Hữu Cảnh khá thấp trũng nên thường xuyên ngập úng.

Do nước chảy xiết nên phường An Cựu tạm thời chặn đường, không cho lưu thông đoạn qua khu vực bị ngập nước.

Xóm Gióng bị ngập do nước nguồn về nhanh trong khi nước thoát chậm vì các kênh bị ngăn dòng chảy, phương án tối ưu để khỏi ngập là phải nạo vét kênh Nam sông Hương.

Giúp dân di dời đồ đạc

Nước chảy xiết ở khu vực số 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Di chuyển đồ đạc của người dân đến nơi cao ráo.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, Công an phường An Cựu đã công bố đường dây nóng để ứng cứu người dân khi khẩn cấp.

Khu vực xóm Gióng có khá đông sinh viên trọ học. UBND phường An Cựu đã cử lực lượng đến hỗ trợ di dời phương tiện đến nơi cao ráo; bố trí, xắp xếp cho sinh viên đến nơi tránh trú an toàn.

Ngập lụt trước Trường THCS Thuỷ Dương, phường Thanh Thuỷ do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi