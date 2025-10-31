Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm

Ngày 25/10 vừa qua, đoàn phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã chính thức tổ chức lễ đóng máy và tiệc mừng công sau nhiều tháng làm việc miệt mài. Buổi lễ quy tụ đông đủ ê-kíp sản xuất, dàn diễn viên và các thành viên hậu trường. Giữa không khí rộn ràng ấy, sự xuất hiện của nữ chính Phương Oanh trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của khán giả và giới truyền thông.

Phương Oanh đứng giữa trong ảnh kỷ niệm đóng máy

Sau thời gian dài kín tiếng, đặc biệt là giữa những ồn ào liên quan đến doanh nhân Shark Bình, hình ảnh mới nhất của Phương Oanh khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Nữ diễn viên vẫn giữ thần thái rạng rỡ, vui vẻ, sẵn sàng giao lưu với mọi người trong đoàn.

Không chỉ vậy, cô còn được xếp đứng ở vị trí trung tâm trong bức ảnh chụp tập thể, vị trí thường dành cho những gương mặt quan trọng hoặc ngôi sao chính của dự án. Trước đó nhiều người từng lo lắng ồn ào liên quan Shark Bình có thể gây ảnh hưởng không tốt đến công việc của Phương Oanh, nhất là ở bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang lên sóng. Thế nên bức ảnh này ngầm khẳng định rằng, bất chấp những tin đồn hay thị phi bên ngoài, vị thế của Phương Oanh trong đoàn phim vẫn vững vàng và được trân trọng.

Khoảnh khắc nữ diễn viên ôm bó hoa lớn, mỉm cười tươi tắn giữa dàn ê-kíp đông đảo không chỉ mang ý nghĩa chào tạm biệt vai diễn Mỹ Anh, mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và tinh thần tích cực của cô sau khi hoàn thành dự án. Đây cũng là dịp để Phương Oanh tri ân đồng nghiệp, đồng thời khẳng định rằng cô vẫn luôn giữ được năng lượng và phong thái tự tin, bất chấp những biến động đời sống cá nhân.

Vai diễn của Phương Oanh nhận nhiều ý kiến trái chiều

Trước đó, vai diễn Mỹ Anh của Phương Oanh trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh từng gây ra nhiều tranh luận. Nhân vật bị cho là thiếu nhất quán trong tâm lý, khiến khán giả “nửa thương nửa giận”.

Có nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng hình tượng nhân vật Mỹ Anh không có sự thống nhất từ đầu đến cuối. Đầu phim, Mỹ Anh là người phụ nữ thông minh toàn vẹn, nhạy cảm và tinh tế trong kinh doanh, chu đáo trong công việc gia đình. Thế nhưng, khi cuộc hôn nhân có biến cố, Mỹ Anh lại thiếu sự tinh tế và nhạy cảm cần có.

Điều này khiến nhiều người xem phát bực.

Tất nhiên, tất cả những bức xúc của khán giả không chỉ dành cho Mỹ Anh mà cho kịch bản lỏng, có nhiều mâu thuẫn.

Và Phương Oanh, người đảm nhận vai Mỹ Anh cũng gặp không ít những ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận, chính diễn xuất và sức hút của Phương Oanh đã giúp bộ phim duy trì độ quan tâm cao trên mạng xã hội suốt thời gian phát sóng.

Sự kiện đóng máy lần này không chỉ khép lại hành trình dài của một dự án truyền hình ăn khách mà còn mở ra giai đoạn mới trong sự nghiệp của Phương Oanh. Hình ảnh nữ diễn viên rạng ngời, tự tin đứng giữa đồng nghiệp như một lời khẳng định rằng cô đã vượt qua giai đoạn khó khăn, sẵn sàng trở lại mạnh mẽ hơn trong những dự án sắp tới.

Người hâm mộ chờ đợi Phương Oanh trở lại với những dự án mới, những vai diễn mang đến hiệu ứng đúng với danh xưng "mỹ nhân phim giờ vàng".

KIM TIỀN